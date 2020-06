1898 - Se fundó la localidad rionegrina de Darwin, quien cumplió en principio la misión de ser un pueblo ferroviario, ya que había una estación que comunicaba ese lugar con otros sectores de la provincia. La pequeña comunidad tiene algo más de 1.000 habitantes y es lindante de Choele Choel.

1917 - Nació Lerna Calhoun Horne, quien fue una actriz y cantante estadounidense de jazz y música popular, que tuvo una prolífica carrera de más seis décadas. Entre sus discos más destacados figuran "Back and Sweet", "Lena at Cotton club", "Lena, jazz and Human Beings" y "My only sin".

1924 - Nació Osvaldo Terranova, quien fue un actor de cine, teatro y televisión nacional que se desempeñó en películas como "La patagonia rebelde", "Los superagentes y el tesoro maldito", "El juguete rabioso", "Adiós Roberto", "El poder de las tinieblas", "Quinto año nacional" y "La nueva cigarra", entre otras.

1934 - El cielo de Buenos Aires se vió conmocionado por la presencia en al aire del dirigible alemán Graf Zeppelin, que fue observado por miles personas desde balcones, terrazas, techos y parques que admiraron al bólido metálico. Por breve tiempo, la nave aterrizó en Campo de Mayo y siguió su camino.

El gigante de acero se paseó por la ciudad.

1947 - Nació Jorge Marrale, quien es un actor de cine, teatro televisión que se adjudicó dos Premios Martín Fierro por su participación en "Vidas robadas" y "Cosecharás tu siembra". En tanto, algunas de sus películas más destacadas son "Cenizas del paraíso", "Los amores de Kafka" y "El faro", entre otras.

1962 - Nació Gustavo Dasso, más conocido como Gustavo Guillén, quien fue un actor de teatro y televisión. Entre sus actuaciones televisivas se destacan "Manuela", "Perla negra", "Ricos y famosos", "Muñeca brava", "Chiquititas", "Luna salvaje", "Floricienta" y "Solamente vos", entre otras.

Un talento que se "fue temprano".

1966 - Nació Michael Gerard Tyson, quien fue un boxeador estadounidense y que ganó el título mundial de los pesos pesados en dos ocasiones, y actualmente es el boxeador más joven en la historia en lograrlo. De forma profesional, logró 50 victorias (44 por nocaut) y seis derrotas (5 por nocaut).

1969 - Murió Augusto Vandor, quien fue un dirigente sindical del gremio de los metalúrgicos, en la cual estuvo al frente hasta el momento en que fue asesinado por la organización guerrillera Ejército Nacional Revolucionario (ERN), la cual se adjudicó el crimen tiempos más tarde.

El "lobo" marcó una época dirigencial.

1970 - Nació Leonardo Sbaraglia, quien es un actor que ha ganado dos premios Martín Fierro, un Premio Goya y varias nominaciones al Emmy Award. Entre sus películas más destacadas figuran "Caballos salvajes", "Tango feroz", "Relatos salvajes", "Diario de una ninfómana" y "Aire libre", entre otras.

1985 - Nació Michael Phelps, quien es un ex nadador estadounidense considerado como uno de los mejores de la historia en su actividad. Ganó 28 medallas olímpicas de las cuales 23 son doradas, y de esas 28, 13 fueron logradas de manera individual mientras que 15 las ganó en forma grupal.