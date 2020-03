1791 - Nació Luis Vernet, político alemán quien fue el primer Gobernador de las Islas Malvinas. En 1829 se estableció con su familia de manera definitiva en la Isla Soledad, y es nombrado Primer Comandante Político Militar en las Malvinas.

Vernet, el primer funcionario malvinense.

1853 - En Venecia se estrena la ópera "La Traviata", de Giuseppe Verdi. Es una famosa ópera con tres actos cuyo género es el melodrama, y está basada en la obra del escritor Alejandro Dumas, "La Dama de las Camelias" de 1852.

1902 - En la capital española, se legaliza oficialmente el Real Madrid Club de Fútbol, nacido a finales de 1900. Es uno de los clubes más ganadores de la historia del fútbol mundial con 13 Champions League y 33 títulos de liga local, entre otros campeonatos logrados.

1906 - Nació Lou Costello, actor estadounidense y formó el popular dúo cómico "Abbott and Costello" en la década de 1940 con Bud Abbott. Además, trabajó como doble en varias películas hasta que pudo llegar a protagonizar algunos papeles.

1927 - Nació Gabriel García Márquez, escritor colombiano, ganador del Premio Nobel de literatura en 1982. Entre sus grandes novelas figuran "Cien años de soledad", "Crónica de una muerte anunciada", "El amor en tiempos de cólera" y "Relato de un naúfrago".

"Gabo", al momento de recibir el Premio Nobel (Archivo).

1957 - Ghana se convirtió en el primer país de África subsahariana en lograr la independencia política. Su liberación del dominio británico inspiró a 17 naciones en el continente, que rompieron las cadenas colonizadoras en la década de 1960.

1967 - Nació Julio Bocca, bailarín, director y coreógrafo, cuyo arte es reconocido en todo el planeta. Bocca bailó en teatros como el Royal Ballet de Londres, Bolshoi de Moscú, Alla Scala de Milán, Zarzuela de Madrid, Ballet de la Opera de París y Teatro Colón de Buenos Aires.

Bocca, un embajador ante el mundo (Archivo).

1970 - En el Reino Unido, The Beatles publican su penúltimo sencillo, Let It Be. Esta canción es una de las más representativas del álbum que lleva el mismo nombre, junto a otras como "Get back" y "The Long and Winding Road". Fue compuesta por Paul MCartney.

1972 - Nació Shaquille O'Neal, ex basquetbolista estadounidense quien fuera uno de los referentes de la NBA años atrás. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1996 y el Mundial de básquet de 1994 en Canadá.

Shaquille, un monstruo del básquet (Archivo).

2016 - Murió Nancy Reagan, actriz estadounidense y viuda del presidente Ronald Reagan. Como actriz actuó en cientas como "El cerebro de Donovan", "El doctor y la joven" y "La próxima voz que escuches", entre otras, aunque no sobresalió en el papel actoral.