Cómo una ley argentina terminó marcando el calendario mundial contra la trata de personas

Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, una fecha destinada a visibilizar una problemática que constituye una grave vulneración de los derechos humanos y que puede afectar a personas de distintas edades, géneros y nacionalidades. Y detrás de esa elección hay un dato que muchos desconocen: el día lo puso la Argentina.

El origen se remonta al 23 de septiembre de 1913, cuando se promulgó en el país la Ley 9.143, conocida como Ley Palacios, impulsada por el entonces diputado socialista Alfredo Palacios. La norma fue pionera a nivel mundial: penalizó la explotación sexual y protegió a las personas víctimas de estas prácticas, en una época en la que casi ningún Estado legislaba sobre la cuestión. Por ese antecedente, en 1999, durante una conferencia mundial realizada en Dhaka, Bangladesh, se eligió el 23 de septiembre como jornada internacional de concientización.

Trata y explotación: por qué no son lo mismo





La trata de personas es un delito que puede tener distintas finalidades de explotación. En Argentina, la legislación contempla situaciones de explotación sexual, explotación laboral, reducción a la servidumbre, trabajo forzoso y otras formas de explotación.

Aunque suelen usarse como sinónimos, conviene diferenciar los dos conceptos. La trata se refiere al proceso delictivo mediante el cual una persona puede ser captada, trasladada, recibida o acogida con una finalidad de explotación. La explotación, en cambio, es la situación a la que esa persona es sometida. Dentro de las distintas modalidades, la explotación sexual es una de las que aparece con mayor frecuencia en las estadísticas judiciales.

Los datos recientes: sentencias y víctimas identificadas





Entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025, se registraron 38 sentencias definitivas en causas por trata de personas. De ellas, 27 fueron condenatorias, 6 absolutorias, 2 corresponden a acuerdos conciliatorios y 3 a reparaciones integrales.

Como resultado de esas sentencias, 67 personas fueron condenadas: 38 argentinas y 29 extranjeras. En cuanto al género, 39 fueron hombres y 28 mujeres. Las causas permitieron identificar además a 213 personas afectadas. Del total, el 47,7% sufrió explotación sexual, el 19,1% explotación laboral y el 33,2% reducción a la servidumbre.

Respecto del género de las personas afectadas, 105 eran mujeres y 33 hombres, mientras que en 75 casos no surgía esa información. En cuanto a la nacionalidad, el 28,6% eran argentinas, el 11,1% extranjeras y en el 60,3% restante no pudo determinarse, en parte porque se encontraban bajo identidad reservada. Estos datos corresponden exclusivamente a las causas relevadas por la PROTEX durante ese período y no representan el universo total de personas víctimas de trata en el país.

Quiénes intervienen y cuántas personas fueron asistidas





La lucha contra la trata no está concentrada en una sola organización. Entre los principales organismos se encuentra la PROTEX, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal, cuya función incluye intervenir en investigaciones y recibir y derivar denuncias. También existe la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del Delito de Trata de Personas, que trabaja en la asistencia de las personas afectadas.

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, fueron 506 las personas rescatadas y/o asistidas. De ese total, 145 corresponden a explotación sexual (el 29%) y 311 a explotación laboral (el 61%). También se registraron otras modalidades, como reducción a la servidumbre, gestación por sustitución y matrimonio forzado. Desde la sanción de la Ley 26.364 en 2008 hasta el 31 de agosto de 2026, el organismo acumula 22.945 personas rescatadas y/o asistidas. En cuanto a las denuncias, la Línea 145 recibió 1.818 durante los primeros ocho meses de 2026.

El marco legal: de la Ley 26.364 al consentimiento que no exime





En 2008, Argentina sancionó la Ley 26.364, que estableció un marco específico para prevenir y sancionar la trata de personas y asistir a sus víctimas. Cuatro años después, la Ley 26.842 amplió ese marco, modificó la definición del delito y estableció un punto clave: el consentimiento de una víctima no exime de responsabilidad a quienes participan de la trata y la explotación. Esa misma norma creó la Línea 145 para recibir denuncias durante las 24 horas.

El caso Marita Verón: un símbolo sin cierre



María de los Ángeles "Marita" Verón desapareció el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán. Tenía 23 años, una hija pequeña y estudiaba Artes Plásticas. Esa mañana salió de su casa para asistir a una consulta médica y nunca volvió.

A partir de su desaparición comenzó una investigación que, con el paso del tiempo, vinculó el caso con redes de trata y explotación sexual. Aparecieron testimonios de mujeres que habían estado sometidas a explotación y que aseguraron haber visto a Marita en distintos lugares de Tucumán y luego en prostíbulos de La Rioja. La Justicia tucumana consideró probado que estuvo contra su voluntad en distintos domicilios y que fue llevada a locales de esa provincia, aunque nunca pudo determinarse qué ocurrió con ella después.

Su madre, Susana Trimarco, inició entonces una búsqueda que se extendió durante años. No solo buscó a su hija: recorrió prostíbulos y lugares donde podía haber víctimas de explotación sexual, y su investigación personal permitió localizar y asistir a otras mujeres. El propio Estado argentino reconoce que su lucha convirtió el caso en un punto de inflexión para visibilizar la trata en el país.

El juicio oral comenzó en 2012, diez años después de la desaparición. Trece personas fueron llevadas a juicio, acusadas por la privación ilegítima de la libertad y la promoción de la prostitución. El 11 de diciembre de 2012, el tribunal tucumano absolvió a los 13 acusados, en un fallo que generó una enorme repercusión y críticas desde distintos sectores. Pero el proceso no terminó ahí: en diciembre de 2013, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revisó el caso y, posteriormente, se establecieron condenas contra diez de los acusados.

Hay, sin embargo, un punto que impide contar esta historia como si tuviera un final: Marita continúa desaparecida. La causa permitió establecer judicialmente determinados hechos sobre su desaparición y explotación, pero su paradero sigue sin conocerse. Su repercusión, además, coincidió con el proceso de cambios legislativos que derivó en las leyes 26.364 y 26.842, y el propio Estado la señala como uno de los hechos que impulsaron la visibilización y el desarrollo de nuevas políticas contra la trata.

Cómo denunciar: la Línea 145

La Línea 145 es gratuita, anónima y funciona las 24 horas, los 365 días del año. Permite denunciar o pedir orientación ante posibles situaciones de trata y explotación. Un dato importante: no hace falta esperar 24, 48 o 72 horas para denunciar la desaparición de una persona cuando existe una posible situación de trata. También se pueden denunciar situaciones en las que alguien pueda estar siendo explotado sexualmente, sometido a trabajo forzoso o reducido a servidumbre.