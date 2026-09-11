Día del Maestro: por qué se celebra el 11 de septiembre en Argentina y cuál es su origen histórico

Este 11 de septiembre se conmemora en la Argentina el Día del Maestro, una jornada dedicada a homenajear el trabajo de las educadoras y educadores en la formación escolar de niñas, niños y jóvenes.

La elección de este día coincide con la fecha del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, ocurrido en Asunción, Paraguay, en 1888.

Reconocido como el "padre del aula", Sarmiento nació en San Juan en 1811 y tuvo una trayectoria marcada por su desempeño como maestro rural, escritor, periodista, militar, gobernador y presidente de la Nación entre 1868 y 1874.

Durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo impulsó la creación de más de 800 escuelas, promovió la llegada de docentes del exterior para fundar las primeras Escuelas Normales del país e incrementó de manera significativa la matrícula estudiantil.

Su visión sobre la enseñanza fue determinante para las bases de la Ley de Educación Común (Ley 1420), sancionada en 1884.

Este 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro.

Día del Maestro: cómo se estableció el 11 de septiembre en el calendario





El origen institucional de la efeméride se remonta a 1943, cuando se celebró en Panamá la Primera Conferencia Interamericana de Educación.

En esa cumbre continental, ministros y directores de educación de las repúblicas americanas propusieron unificar la celebración del docente en todo el continente, tomando como referencia la fecha de muerte del prócer sanjuanino.

En la Argentina, la medida fue ratificada de forma oficial en 1945 mediante un decreto firmado durante la presidencia de Edelmiro Farrell. A partir de ese momento, el 11 de septiembre quedó establecido formalmente en el calendario nacional de homenajes.

¿Hay clases hoy por el Día del Maestro?





Si bien el 11 de septiembre no constituye un feriado nacional para el conjunto de la actividad económica, la jornada funciona como un asueto escolar en el sistema educativo.

Por este motivo, en los jardines de infantes y en las escuelas primarias de todo el país se suspenden las actividades lectivas cotidianas, mientras que los trabajadores del resto de las ramas productivas desempeñan sus tareas con habitualidad.