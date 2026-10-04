Día Mundial de los Animales: cuáles son las razas de perro más elegidas en Argentina

Este 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, una fecha que en Argentina tiene un protagonista indiscutido: el perro. Según un estudio de la consultora GfK, el país encabeza el ranking mundial de hogares con perros, con el 66% de las familias con al menos uno y una población estimada de más de 10 millones de canes.

La pregunta de siempre es cuáles son los preferidos. La respuesta sorprende a más de uno: el primer lugar no lo ocupa ninguna raza.

El caniche es el segundo perro más elegido por los argentinos.

El ranking: los perros que más eligen los argentinos





Un censo de la plataforma DogHero, que relevó más de 70.000 mascotas en todo el país, armó el podio de los perros más presentes en los hogares argentinos:

Mestizo (37%). Es el gran ganador por amplia diferencia. Más de un tercio de los dueños lo elige por su carácter dócil y agradecido, y en la mayoría de los casos llega a la familia por adopción.

Caniche (11%). Es el rey de los departamentos: chico, inteligente y fácil de entrenar. Además, suelta poco pelo.



Labrador (3,7%). Es el clásico perro de familia, paciente con los chicos y muy juguetón.



Bulldog francés (3,25%). Es la raza de moda de los últimos años, compacta y muy compañera. Ocupa poco espacio pero exige cuidados por su hocico chato.



Golden retriever (3%). Es cariñoso y sociable, y suele ser elegido para terapia y asistencia.



Dachshund o "salchicha" (2,64%). Chico, curioso y con mucho carácter.



Yorkshire terrier (1,93%). Pequeño y muy apegado a sus dueños.



Schnauzer (1,76%). Es reconocible por su barba y es buen guardián para su tamaño.



Bóxer (1,71%). Es enérgico y protector, uno de los grandes de siempre.

El relevamiento también se extendió a los gatos, donde el mestizo es todavía más dominante, con el 44,31%.

El bulldog frances, una raza que crece día a día en popularidad.

Cada vez menos perros de raza registrados





El liderazgo del mestizo va en línea con lo que muestran los números oficiales. Según las estadísticas que la Federación Cinológica Argentina informa a la Federación Cinológica Internacional (FCI), en 2025 se inscribieron 19.866 cachorros en el libro de orígenes, contra 67.803 en 2014. Es una caída de casi el 71% en una década, que se profundizó en los últimos años: en 2024 los cachorros registrados habían sido 22.655.

El fenómeno combina varios factores. El primero es el costo de un perro con pedigrí. A eso se suma el crecimiento de la adopción, impulsada por refugios y rescatistas de todo el país, y un cambio cultural en la forma de pensar a la mascota: cada vez más familias eligen darle un hogar a un perro de la calle antes que comprar uno de raza.