El enigma de la Batalla de Pavón: por qué Urquiza se retiró cuando aún no estaba definida

Bartolomé Mitre estaba a punto de ordenar la retirada de sus tropas cuando sus asistentes le acercaron una noticia insólita: el que se replegaba del campo de batalla era el otro, Justo José de Urquiza. Con esa decisión tan sorpresiva como inexplicable se definió, el 17 de septiembre de 1861, la batalla de Pavón, uno de los combates más decisivos -y más enigmáticos- de la historia argentina.

El choque se libró a orillas del arroyo Pavón, al sur de la provincia de Santa Fe, cerca del pueblo de Rueda. De un lado estaba el Estado de Buenos Aires, con Mitre -su gobernador- al frente; del otro, la Confederación Argentina, comandada por Urquiza, gobernador de Entre Ríos. No era un enfrentamiento cualquiera: en juego estaba qué proyecto de país se impondría, si la hegemonía de Buenos Aires o la de las provincias del interior.

Justo José de Urquiza.

Cómo se llegó a Pavón





El conflicto venía de lejos. Tras la secesión de Buenos Aires en 1852, la Confederación -con capital en Paraná- había reunido al resto de las provincias, pero la tensión entre ambos bandos nunca se resolvió y en 1861 derivó en guerra abierta. Ese 17 de septiembre se enfrentaron cerca de 15.000 hombres por el lado porteño y unos 18.000 por el de la Confederación. El combate, sin embargo, duró apenas dos horas: comenzó con el fuego de la artillería confederada, la caballería de Urquiza ganó terreno con veloces asaltos en uno de los flancos, pero la infantería de Mitre arremetió con fuerza en el centro y desorganizó a las tropas del interior.

Bartolomé Mitre.

El enigma de Urquiza





Y entonces ocurrió lo inexplicable. Con el resultado todavía abierto, Urquiza abandonó el campo alegando sentirse enfermo y ordenó el repliegue hacia Entre Ríos, dejándole servida la victoria a un Mitre que ni siquiera la esperaba. Desde aquel día, los historiadores discuten qué pasó de verdad. Las hipótesis se acumularon con los años: que estaba realmente enfermo; que no iba ganando, porque sus triunfos en un flanco no compensaban las derrotas en el centro y la izquierda; que había un pacto previo con Mitre; o que se trató de una defección deliberada, la de un Urquiza que ya había decidido retirarse de la política nacional y dejar el liderazgo en manos del Partido Liberal porteño. Juan Bautista Alberdi lo resumió con ironía filosa: Caseros para ganar la presidencia, Cepeda para ganar una fortuna, Pavón para asegurarla.

Un país bajo el mando de Buenos Aires

Cualquiera haya sido el motivo, el efecto fue contundente. La retirada de Urquiza selló el fin de la Confederación Argentina. Mitre proyectó entonces su influencia sobre todo el territorio: en las semanas siguientes, casi todos los gobernadores federales fueron cayendo uno tras otro, con la notable excepción del propio Urquiza en Entre Ríos. El camino quedó allanado para que Mitre asumiera la presidencia en 1862 y encarara la organización del país bajo la hegemonía porteña. Aquella batalla que casi no llegó a pelearse hasta el final terminó siendo el punto de quiebre que definió a la Argentina unificada.