El primer colectivo de la Argentina: cuánto salía el boleto y cuántos pasajeros llevaba

Cada 24 de septiembre se conmemora en la Argentina el Día del Colectivo, en homenaje a aquel invento genuinamente porteño que terminó convirtiéndose en el medio de transporte público más usado del país. La efeméride recuerda una jornada muy puntual: la mañana lluviosa del 24 de septiembre de 1928, cuando circuló por primera vez en la historia un "taxi-colectivo".

Una salida desesperada de los taxistas

Hacia fines de la década de 1920, los taxistas de Buenos Aires atravesaban una crisis económica que se sumaba a un problema estructural: la fuerte competencia de los tranvías y los ómnibus, que ofrecían pasajes mucho más baratos. Ante la caída sostenida de sus ingresos, un grupo de "tacheros" tuvo una idea tan simple como revolucionaria: en lugar de llevar a un único pasajero por viaje, ¿por qué no sumar a varios desconocidos en el mismo trayecto y dividir entre todos el costo de la tarifa?

Así nació el concepto de viaje "colectivo": un pasaje compartido entre varios pasajeros, de ahí el nombre que terminaría bautizando a todo un sistema de transporte.

El primer viaje: protagonistas y recorrido

Entre los impulsores de la idea se destaca Ángel Alfonso Di Cesare, quien se presentó aquella mañana con su Buick del año 1925, modificado por un chasista de nombre Alejandro Castelvi para sumar capacidad. A la iniciativa se plegaron rápidamente otros taxistas, entre ellos Rogelio Fernández -quien años más tarde correría en Turismo de Carretera junto a Fangio y los hermanos Gálvez-, Pedro Etchegaray, Manuel Pazos, Felipe Quintana, Antonio González y Lorenzo Porte.

Sobre el punto exacto de partida hay versiones que difieren: algunas fuentes ubican el origen en la esquina de Rivadavia y Lacarra, mientras que otras hablan de Carrasco y Rivadavia. Lo que coincide en todos los relatos es el destino: el recorrido avanzaba por la avenida Rivadavia hasta la Plaza Primera Junta, en Caballito, que por entonces era la terminal de la línea A de subte.

Antes del debut oficial, los taxistas ya habían probado el sistema trasladando -a un peso por persona- a quienes asistían a espectáculos deportivos y al hipódromo. El éxito de esas pruebas terminó de convencerlos.

Cuánto costaba el viaje

El precio del primer colectivo varía levemente según la fuente, aunque todas coinciden en un dato central: viajar en "taxi-colectivo" costaba apenas la quinta parte de lo que salía tomar un taxi convencional para la misma distancia.

En algunos relatos, el recorrido completo se dividía en dos tramos de 10 centavos cada uno -de Lacarra a Plaza Flores, y de ahí a Caballito-, lo que llevaba el pasaje completo a 20 centavos. Otras fuentes hablan directamente de un boleto de 20 centavos para el recorrido completo, con una tarifa reducida de 10 centavos para quienes bajaban antes, en Flores. En cualquier caso, el boleto se cobraba al bajar, y tenía tarifa fija.

Cuántos pasajeros llevaba

El Buick de Di Cesare, con las modificaciones de Castelvi, podía transportar hasta cinco pasajeros: uno sentado junto al conductor y cuatro más atrás. Para lograrlo, los taxistas les agregaban a los autos los llamados "transportines" -pequeños asientos plegables que se ubicaban en el espacio que, en los coches de la época, quedaba libre delante del asiento trasero-. Algunos relatos elevan esa capacidad a seis o siete pasajeros una vez incorporadas estas modificaciones.

Un negocio sin marco legal, que creció igual

En sus primeros años, el sistema operó en una zona gris: la Municipalidad les había otorgado apenas "un permiso precario para ensayo", lo que generó rápidos reclamos de las empresas de tranvías y ómnibus, que veían amenazado su negocio. De hecho, el diario La Nación del 30 de septiembre de 1928 -apenas seis días después del primer viaje- ya daba cuenta de la protesta formal presentada por la Compañía de Tranvías Anglo-Argentina ante la Intendencia.

Por temor a multas o al secuestro de sus vehículos, muchos de aquellos primeros choferes escribían con tiza, directamente sobre la carrocería, las terminales de su recorrido.

Recién a fines de 1932 la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires decidió reglamentar la actividad: habilitó formalmente las líneas, las numeró del 1 al 69 y fijó las medidas máximas de los coches y la cantidad de asientos permitidos.

De una idea de crisis a un ícono porteño

Lo que arrancó como una salida desesperada de un puñado de taxistas terminó imponiéndose sobre el tranvía, que con el tiempo fue desapareciendo de las calles porteñas. Hoy, casi un siglo después de aquella mañana de 1928, solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires circulan cerca de 400 líneas de colectivo, que trasladan a millones de pasajeros por día y que siguen llevando, sin saberlo casi nadie, el nombre que le dieron aquellos primeros "taxis colectivos".