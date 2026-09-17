Una expectativa de vida de 29 años y 77% de analfabetos: cómo era la Argentina que retrató el primer censo nacional

Una expectativa de vida de apenas 29 años. Casi 8 de cada 10 habitantes que no sabían leer ni escribir. Tres de cada cuatro familias viviendo en la pobreza. Esa era la Argentina que se miró al espejo por primera vez cuando, entre el 15 y el 17 de septiembre de 1869, el Estado nacional realizó el primer censo de su historia.

El operativo fue mucho más que un recuento. Se trató del primer relevamiento que alcanzó a toda la población de las entonces 14 provincias de manera simultánea y con un mismo cuestionario: la primera vez que el país recién unificado se pensó a sí mismo como Nación y buscó saber quiénes y cuántos lo habitaban. El resultado arrojó 1.877.490 habitantes, una cifra que incluía al ejército que peleaba en la Guerra de la Triple Alianza y a los argentinos residentes en el exterior.

El primer censo ocurrió entre el 15 y el 17 de septiembre de 1869.

Cómo se hizo el primer censo





La idea no era nueva. Una ley sancionada por el Congreso el 27 de septiembre de 1862, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, ya ordenaba realizar un censo general de población, pero la inestabilidad política de esos años impidió llevarlo a cabo. Recién lo concretó Domingo F. Sarmiento, que creó la Superintendencia del Censo y puso al frente a Diego de la Fuente, un médico nacido en Pergamino que se había recibido muy joven y venía de atender heridos en el frente de las batallas de Caseros y Cepeda. Para el relevamiento se movilizaron más de 3.000 censistas, que recorrieron el país casa por casa.

Fue un censo "de hecho": se contabilizó a las personas efectivamente presentes en cada vivienda al momento del relevamiento, mediante entrevista directa. Esa foto mostró un país desparejo, con la provincia de Buenos Aires concentrando ella sola casi medio millón de habitantes. Pero amplias zonas quedaron fuera del alcance del Estado y debieron estimarse en lugar de contarse: los territorios que todavía no estaban bajo control efectivo y los pueblos indígenas, a quienes se calculó en unos 93.138.

Un ejemplar del primer censo.

Un país pobre y sin escuela





Los números que dejó el censo dibujaron un país durísimo. Cerca del 77% de la población era analfabeta y apenas el 1% de los argentinos había logrado graduarse en alguna carrera universitaria. La foto educativa se completaba con un dato demoledor: de los 413.465 niños de entre 6 y 14 años, solo 82.671 asistían a la escuela. En el plano político, apenas 300.000 ciudadanos estaban en condiciones de votar. Y la mayoría del país seguía siendo rural: solo alrededor del 30% de la población vivía en ciudades.

Detrás de los grandes números también asomaban historias curiosas. Como buena parte de la población desconocía su año de nacimiento, era habitual que redondeara la edad a números terminados en 5 y 0, lo que deformaba las estadísticas. Y hubo un dato que llamó la atención: 234 personas declararon tener más de 100 años.

El analfabetismo, una obsesión de Sarmiento.

La obsesión de Sarmiento

Que semejante nivel de analfabetismo saltara a la vista no fue casualidad. El propio Sarmiento había impulsado que la cédula censal preguntara si cada habitante sabía leer y escribir, una inquietud que reflejaba su obsesión de toda la vida: la educación pública. Los resultados le dieron la materia prima -y el argumento- para su cruzada por multiplicar las escuelas en todo el territorio. Aquel primer retrato estadístico no solo mostró cómo era la Argentina de 1869: ayudó a decidir en qué debía convertirse.