Alerta en Boca: Vélez reclamará por los seis extranjeros que firmaron planilla por Copa Argentina

Boca Juniors quedó envuelto en una polémica reglamentaria tras el partido ante Vélez por la Copa Argentina. El Xeneize hizo firmar planilla a seis futbolistas extranjeros y el Fortín considera que esa situación podría representar un incumplimiento de la normativa vigente.

La institución de Liniers ya comenzó a realizar las gestiones correspondientes y prepara una presentación formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Si finalmente concreta el reclamo, Boca tendrá la posibilidad de presentar su descargo y, eventualmente, apelar la decisión que se adopte.

El punto que genera la controversia es el límite de jugadores extranjeros que pueden participar de un encuentro. El convenio colectivo entre la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) contemplaría un máximo de cinco futbolistas extranjeros por partido.

En el encuentro ante Vélez, Boca incluyó en la planilla a seis jugadores de esa condición. Entre ellos estuvo Ángel Romero, quien finalmente no ingresó al campo de juego. Desde el Xeneize entienden que no existió una infracción justamente porque el paraguayo no sumó minutos.

Sin embargo, allí aparece uno de los principales puntos de la discusión. La reglamentación considera como participantes a los futbolistas que figuran en la planilla, más allá de que hayan ingresado o no durante el partido. Por ese motivo, la presencia de Romero podría ser determinante en la interpretación del caso.

¿Qué dice el reglamento sobre los extranjeros?

El Reglamento 2026 establece el cupo de futbolistas extranjeros en función de lo previsto en el convenio colectivo entre AFA y FAA. El problema aparece al analizar específicamente cuántos jugadores extranjeros están habilitados para firmar planilla en un mismo encuentro.

Ese punto podría convertirse en el principal argumento de Boca para defenderse ante un eventual reclamo de Vélez. La cuestión deberá ser analizada por los organismos correspondientes y, en última instancia, por el Tribunal de Disciplina.

Si se interpreta que el límite de cinco extranjeros alcanza a los futbolistas que firman planilla y que Romero debe ser considerado participante pese a no haber ingresado, Boca podría quedar expuesto a una denuncia por alineación indebida.

El Código Disciplinario contempla sanciones para este tipo de incumplimientos, entre ellas la pérdida del partido y una multa económica. De todos modos, por el momento no existe una sanción contra Boca, ya que Vélez todavía debe formalizar su presentación y el Tribunal deberá analizar el caso.

Qué puede pasar con Boca

La situación tendrá dos puntos centrales. Por un lado, deberá determinarse cómo se interpreta el convenio colectivo en relación con la cantidad de extranjeros que pueden firmar planilla. Por el otro, será necesario establecer qué consideración tiene un futbolista que fue incluido en la planilla pero no ingresó al campo de juego.

Vélez avanza con su reclamo y Boca deberá preparar su defensa en caso de que la presentación se concrete. La resolución quedará entonces en manos de los organismos disciplinarios de la AFA.