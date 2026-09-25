"A Quién Le Importa": Luck Ra y Thalía se unen en una versión a puro cuarteto

Luck Ra y Thalía se unieron para presentar una nueva versión de "A Quién Le Importa", el clásico que la artista mexicana lanzó en 2002 y que se convirtió en uno de los temas más emblemáticos de su carrera. Esta vez, la canción adopta el ritmo del cuarteto argentino, con una producción que incorpora la identidad del género cordobés.

La nueva versión conserva el mensaje de libertad, autenticidad e identidad personal de la canción original y suma una instrumentación vinculada al cuarteto, con acordeón, piano, percusión, guitarra, bajo y batería. La producción estuvo a cargo de Javier Sanglerman "Ramky" y Deevoy, quienes también participaron de los arreglos.

Luck Ra y Thalía se unen en "A Quién Le Importa"

"Para mí, ese mensaje también tuvo un significado muy personal. La grabé en un momento de grandes cambios, tanto en mi vida como en mi carrera, y se convirtió en un grito de fortaleza frente a las críticas y en un impulso para seguir adelante", expresó Thalía sobre esta nueva versión.

Thalía vuelve a uno de sus grandes éxitos

El presente de Luck Ra

La colaboración se suma al recorrido que Luck Ra viene desarrollando a partir del cuarteto, con versiones y encuentros junto a artistas de diferentes géneros. En los últimos años compartió canciones con Miranda!, Elvis Crespo y Chayanne, entre otros.

Luck Ra continúa expandiendo el cuarteto

Durante 2026, además, el cantante recibió dos Premios Gardel: Mejor Álbum de Cuarteto por Que Sed y Mejor Canción de Cuarteto por "Tu Misterioso Alguien (Cuarteto)", su colaboración con Miranda!.

A estos reconocimientos se suma otro logro internacional: "La Morocha" fue certificada como quíntuple platino en España.

Próximas fechas internacionales

Luck Ra continuará su agenda internacional con una presentación en Santiago de Chile el 23 de octubre, en el Teatro Caupolicán. Luego participará de Los 40 Primavera Pop en Buenos Aires, el 28 de octubre.

En noviembre regresará a España para dos conciertos: el 26 de noviembre en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 28 de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid.

La agenda internacional del artista también tuvo este año una escala en México, donde participó de festivales como Tecate Pa'l Norte, en Monterrey, y Resuena, en Puebla.

Mirá el nuevo videoclip de Luck Ra junto a Thalia "A Quién Le Importa"