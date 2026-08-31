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Abel Pintos presenta "Ibuprofeno", una canción que invita a vivir sin miedo

El artista estrena su nuevo single acompañado por un videoclip en blanco y negro, atravesado por una reflexión sobre la vida, las emociones y la búsqueda de la paz.

Cecilia Andrea Bello
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Abel Pintos presenta "Ibuprofeno", su nuevo single acompañado por un videoclip oficial que ya está disponible en todas las plataformas digitales. La canción propone una mirada introspectiva sobre el paso del tiempo, la conexión con el presente y aquellas preguntas que aparecen al revisar quiénes fuimos y quiénes somos.

El lanzamiento llega acompañado por un videoclip dirigido por Niko Sedano y protagonizado por Abel junto a sus músicos. Filmado en una única jornada, el audiovisual apuesta por una estética completamente en blanco y negro que busca representar la dualidad presente en la experiencia humana.

googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Abel Pintos presenta "Ibuprofeno", su nuevo single y videoclip.

Abel Pintos presenta "Ibuprofeno", su nuevo single y videoclip.

"Hay algo de esos primeros años que todavía extraño: la inocencia, la capacidad de habitar el presente y de sorprenderme con lo nuevo", reflexiona Abel sobre el universo de la canción. A partir de esa mirada, "Ibuprofeno" plantea una pregunta central: ¿cómo será vivir sin miedo?

Para el artista, la respuesta se relaciona directamente con alcanzar un estado de paz y encontrar un equilibrio entre el cuidado de las emociones y la búsqueda constante de respuestas en el exterior.

Con este nuevo lanzamiento, Abel Pintos continúa explorando una faceta más reflexiva de su música, combinando una propuesta sonora sensible con una letra que invita a detenerse, mirar hacia adentro y recuperar la capacidad de habitar el presente.

Mirá el nuevo videoclip de Abel Pintos "Ibuprofeno"

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