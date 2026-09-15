Agus Bernasconi, Lauta y Piso 21 se unen en "Te Quiero Así"

Agus Bernasconi, Lauta y Piso 21 se unen por primera vez en "Te Quiero Así", una canción que combina cumbia pop, melodías románticas y una producción orientada a transmitir una historia cercana: la de querer a alguien aceptando sus virtudes, contradicciones y diferentes momentos.

Agus Bernasconi, Lauta y Piso 21 presentan "Te Quiero Así".

Con producción de Renzo Lucca, el tema propone un sonido fresco y bailable, con un estribillo que ocupa un lugar central y una letra que plantea el amor desde la elección cotidiana, sin intentar modificar al otro.

Para Bernasconi, "Te Quiero Así" forma parte de una etapa de expansión de su carrera como solista. El lanzamiento se suma a trabajos recientes como "Besos en pausa", junto a Yami Safdie, y a una agenda que también combina música y actuación.

En ese recorrido, uno de los próximos desafíos será su primer Teatro Ópera de Buenos Aires. El artista se presentará el 18 de septiembre con "Siempre Fue Música", espectáculo pensado para recorrer distintas etapas de su camino artístico. La propuesta también cuenta con nuevas fechas anunciadas en Rosario y Córdoba.

Además de su presente musical, Bernasconi continúa vinculado a la actuación. Este año forma parte del regreso de "Soy Luna" y tiene próximos proyectos audiovisuales, entre ellos "¿Querés ser mi hijo?", junto a Wanda Nara, y "Las Reglas del Boxeador".

Con "Te Quiero Así", Agus Bernasconi suma una nueva colaboración a su recorrido solista y comparte canción con Lauta y Piso 21 en una propuesta que vuelve a cruzar distintos sonidos de la música latina.

Mirá el nuevo lanzamiento de Agus Bernasconi junto a Lauta y Piso 21 "Te Quiero Así"