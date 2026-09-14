Aneley presenta "Aún sigo vivo" junto a Daniel Agostini y Chaparral

Aneley presentó "Aún sigo vivo", una nueva canción que cuenta con la participación de Daniel Agostini y Chaparral y forma parte de la quinta edición de Set Game, el ciclo creado por la artista que propone encuentros musicales en un formato diferente.

Aneley, Daniel Agostini y Chaparral presentan "Aún sigo vivo"

La canción aborda la ausencia y la permanencia del amor después de la pérdida de un ser querido. Desde la voz de alguien que ya no está físicamente, la letra construye un mensaje ligado a los recuerdos y a esos vínculos que continúan presentes a través del tiempo.

En este nuevo encuentro, Aneley, Daniel Agostini y Chaparral unen sus voces para interpretar una canción de tono emotivo que busca transformar el dolor de la ausencia en una mirada centrada en el amor y la memoria.

Set Game nació como una propuesta que lleva la música a una cancha de pádel, convertida especialmente en escenario para generar encuentros y colaboraciones entre artistas. Con esta quinta edición, Aneley continúa desarrollando el ciclo y ampliando su propuesta artística a partir de nuevas canciones y cruces musicales.

Mirá el nuevo videoclip de Aneley junto a Daniel Agostini y Chaparral