Ángela Leiva revive su noche en el Movistar Arena con un nuevo EP en vivo

Ángela Leiva presenta un nuevo EP en vivo que recupera algunos de los momentos más especiales de su presentación del pasado 18 de junio en el Movistar Arena de Buenos Aires, una noche que marcó un nuevo capítulo en la carrera de la artista.

El lanzamiento llega acompañado por los videos en vivo de todas las canciones, permitiendo revivir la energía, la emoción y la conexión que Ángela construyó con el público durante aquel concierto.

Ángela Leiva revive la emoción de su show en el Movistar Arena con un nuevo EP en vivo

El material reúne diferentes momentos de una presentación que también tuvo importantes colaboraciones. Entre las canciones que formaron parte de esta etapa se encuentran "Qué Quieres De Mí" junto a Q' Lokura, "Mejores Enemigas" y "No Podrás" junto a Eugenia Quevedo, además de "Ni Perdón Ni Permiso", una canción inédita que la artista presentó por primera vez sobre el escenario.

"Ni Perdón Ni Permiso" tendrá además continuidad en la carrera de Ángela Leiva, ya que formará parte de su próximo álbum de estudio.

Con este nuevo EP, la cantante vuelve sobre una noche significativa para compartirla nuevamente con sus seguidores y mantener vivo el recuerdo de un show que se convirtió en uno de los momentos destacados de su presente artístico.