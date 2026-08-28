Ángela Leiva y Los Caligaris se unen en "Y Yo Que Valgo Tanto"

La cantante argentina se suma a la banda cordobesa en una colaboración que cruza potencia vocal, sensibilidad y el espíritu festivo de Los Caligaris. Ángela Leiva presenta "Y Yo Que Valgo Tanto", su nueva colaboración junto a Los Caligaris, en una canción que reúne dos identidades musicales con mucho carácter y una historia marcada por el desamor, la seguridad y el reconocimiento del otro.

El tema se construye a partir de un divertido ida y vuelta entre Ángela y Los Caligaris, en el que cada parte aporta su propia mirada sobre una misma historia. Mientras ella se muestra firme y segura de lo que vale, ellos reconocen sus diferencias y admiten haber dejado escapar a alguien que estaba fuera de su alcance.

La colaboración permite que ambos universos se encuentren de manera natural. La fuerza interpretativa y la sensibilidad de Ángela se cruzan con el sello festivo y descontracturado de Los Caligaris, dando como resultado una canción cargada de personalidad, complicidad y energía.

"Y Yo Que Valgo Tanto" suma así un nuevo capítulo a la trayectoria de Ángela Leiva y continúa expandiendo el universo musical de Los Caligaris a través de nuevos encuentros y colaboraciones.

La canción ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y cuenta también con un video oficial que acompaña este encuentro entre la artista y la banda cordobesa.

Mirá el nuevo videoclip de Ángela Leiva junto a Los Caligaris