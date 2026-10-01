Así es "Me Presento": La K'onga, Maxi Espíndola y Valen Vargas se unen en una nueva colaboración

La K'onga, Maxi Espíndola y Valen Vargas se unieron para presentar "Me Presento", una nueva canción que reúne a tres artistas vinculados a distintos recorridos dentro de la música popular. El tema, con la voz de Nelson Aguirre por parte de La K'onga, ya se encuentra disponible en plataformas digitales a través de Leader Music.

El lanzamiento está acompañado por un videoclip producido íntegramente en Córdoba, que acompaña la propuesta de la canción y pone en escena el encuentro entre los tres artistas.

La K'onga, Maxi Espíndola y Valen Vargas se unen en una nueva colaboración

Una colaboración con sello cordobés

"Me Presento" suma a La K'onga, Maxi Espíndola y Valen Vargas en una colaboración que combina sus diferentes estilos e interpretaciones. La producción audiovisual fue realizada en Córdoba, provincia donde también se desarrolla buena parte de la actividad de los artistas vinculados al cuarteto y la música popular.

La K'onga continúa su agenda internacional

El estreno llega mientras La K'onga desarrolla una nueva etapa de su agenda internacional. Después de agotar tres funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires durante la primera mitad de 2026, la banda lleva adelante una gira europea por más de diez ciudades de España, Reino Unido, Irlanda y Andorra.

El recorrido se extenderá entre septiembre y octubre y tendrá su regreso a la Argentina el 23 de octubre, cuando La K'onga se presente en el Hipódromo de La Plata.

"Me Presento" ya puede escucharse en todas las plataformas digitales y también cuenta con su videoclip oficial en YouTube.

Mirá el nuevo videoclip de La K´onga junto a Maxi Espíndola y Valen Vargas