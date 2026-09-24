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Así es "Wanda Nara", la nueva canción de La Joaqui que vuelve a poner al RKT en el centro

La artista estrena una canción producida por Martín Vega que combina el ritmo acelerado del RKT con referencias a la independencia, la actitud y el disfrute. El lanzamiento llega antes de su show en Complejo C.

Cecilia Andrea Bello
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La Joaqui presentó "Wanda Nara", su nuevo single producido por Martín Vega, en el que vuelve a explorar el sonido del RKT acelerado. Con un estribillo pensado para bailar, la canción utiliza la figura de Wanda Nara como una referencia vinculada a la independencia económica, la autonomía y una actitud de disfrute sin concesiones.

El lanzamiento llega como antesala de su presentación en Complejo C el próximo 30 de octubre, donde la artista se reencontrará con su público para recorrer parte de su repertorio y presentar sus canciones más recientes.

Así es "Wanda Nara", la nueva canción de La Joaqui que vuelve a poner al RKT en el centro

Un nuevo lanzamiento después de "YAKUZA" y "Te Vi"

"Wanda Nara" se suma a una serie de estrenos que marcaron la agenda reciente de La Joaqui. Entre ellos aparece "YAKUZA", canción con la que retomó el sonido butakera y que rápidamente ganó repercusión en TikTok.

También lanzó "Te Vi", una colaboración junto a Callejero Fino en clave de cumbia que ingresó al Top 50 de Argentina. Ambos lanzamientos mostraron otra faceta de la artista luego de la salida de ELECTRA, su álbum de estudio de 11 canciones.

Así es "Wanda Nara", la nueva canción de La Joaqui que vuelve a poner al RKT en el centro

El disco exploró una estética más nocturna e industrial y contó con colaboraciones de artistas como Six Sex, Ángela Torres, Gabito Ballesteros y Doble P.

Con "Wanda Nara", La Joaqui vuelve a apoyarse en el RKT y en una propuesta directa, incorporando referencias de la vida cotidiana y códigos propios de la escena urbana popular.

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