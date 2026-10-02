Aura Bae presenta "Hikaru no Hana", un viaje musical entre el flamenco, el R&B y la cultura japonesa

Aura Bae atraviesa un momento importante de su carrera con la presentación de "Hikaru no Hana: relatos de amor", un trabajo que reúne diferentes influencias musicales y explora un universo inspirado en el anime, el manga y la cultura japonesa.

El lanzamiento llega acompañado por una nueva etapa profesional para la cantante, marcada por su firma con Interscope Records, sello internacional que cuenta entre sus artistas con figuras como Lady Gaga, Billie Eilish, Kendrick Lamar y Olivia Rodrigo.

Con una trayectoria atravesada por el flamenco y los sonidos urbanos, Aura busca ampliar las fronteras de su música sin dejar de lado las distintas influencias que forman parte de su identidad.

Un universo inspirado en Japón y en su niña interior

"Hikaru no Hana: relatos de amor" incorpora letras en japonés y recupera referencias que acompañan a la cantante chilena desde su adolescencia.

En este recorrido conviven la música urbana, la estética del anime y distintos elementos vinculados con la cultura japonesa. Para la artista, además, se trata de una manera de conectar con una parte íntima de su personalidad.

"Hikaru no Hana es la expresión del juego de mi niña interior", explica Aura.

El single principal es "Daisuki", un reguetón centrado en la autonomía femenina que lleva su concepto hacia un imaginario visual inspirado en la espiritualidad japonesa.

"Daisuki" y una mirada sobre el amor propio

La canción pone el foco en personajes femeninos independientes y seguros de sí mismos, una temática que también atraviesa la escritura de Aura.

"Me gusta escribir personajes de mujeres fuertes, dominatrices que se adoran a sí mismas y no necesitan la aprobación masculina ni de nadie", sostiene la cantante.

El videoclip profundiza esa idea y traslada la canción a un universo visual relacionado con la espiritualidad japonesa, reforzando el concepto que atraviesa el proyecto.

Una nueva etapa internacional junto a Interscope Records

La llegada a Interscope Records representa uno de los principales cambios en la carrera de la artista chilena y acompaña su intención de llevar su música hacia nuevos públicos.

La artista contó cómo vivió el acuerdo con el reconocido sello: "Por supuesto que sentí mucha gratitud y certeza de estar en el lugar correcto".

De cara a esta nueva etapa, sus objetivos están puestos en el crecimiento y la expansión internacional: "Queremos crecer, expandirnos y llegar a todas partes", afirma.

Tommy Boysen y Pailita se suman a "Mañana es tarde"

Una de las particularidades del lanzamiento es que cuenta con una única colaboración: "Mañana es tarde", junto a Tommy Boysen y Pailita.

La canción comenzó a gestarse durante un camp de Rimas Publishing en octubre de 2025. Aura trabajó inicialmente con Tommy y posteriormente Pailita se incorporó a la propuesta.

La cantante destacó la dinámica que se generó durante la sesión y la manera en que ambos artistas se adaptaron al clima de la canción.

"Fue bacán que sentí que ambos dejaron salir versiones más suaves de sí mismos para acoplarse al mood del tema", recuerda.

Flamenco, R&B y una identidad en constante búsqueda

Detrás de esta propuesta existe una extensa formación artística. Aura Bae lleva 20 años de formación en flamenco, una disciplina que se convirtió en una de las bases de su identidad.

A esa experiencia sumó influencias del hip hop, R&B, música latinoamericana, música docta y música gitana.

El resultado es un estilo que combina recursos heredados del flamenco con una estética neo-indie urbana experimental, acompañada por una escritura reflexiva y profunda.

De sus primeras canciones a Lollapalooza

Aura comenzó a escribir canciones a los 15 años y en 2020 inició oficialmente su carrera.

Desde entonces presentó singles como "Agua", "MAGA" y "Soy", mientras desarrollaba una propuesta que atraviesa géneros como el rap, reguetón, trap, R&B y flamenco.

Uno de sus hitos más recientes llegó en marzo de 2026, cuando participó en Lollapalooza.

Un nuevo capítulo para Aura Bae

Con "Hikaru no Hana: relatos de amor", la artista reúne distintas etapas e influencias de su recorrido y las lleva hacia un nuevo territorio creativo.

El flamenco de su formación, los sonidos urbanos y su conexión con la cultura japonesa conviven con una mirada centrada en la autonomía femenina.

Con "Daisuki" como carta de presentación Aura Bae abre una nueva etapa en su carrera sin perder de vista la identidad que construyó desde sus primeros pasos.