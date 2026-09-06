BB ASUL presentó Miss Universo, su nuevo trabajo discográfico, un álbum que reúne canciones atravesadas por la identidad, la diferencia y la reivindicación de quienes alguna vez sintieron que no encajaban. El lanzamiento consolida el universo artístico que la cantante viene construyendo junto al productor Dante Saulino, con una propuesta que recorre distintos géneros como grunge, nu metal, rock y pop.

El disco llega después de los adelantos "Tabaco Para Armar", "Ajedrez" feat. Massacre y "Colmillos" feat. Taichu, canciones que anticiparon parte de la identidad sonora de esta nueva etapa.

Miss Universo reúne canciones sobre identidad, diferencia y reivindicación

Miss Universo también funciona como una declaración de amor a "los raros, las raras, lxs deformes, los feos" y a quienes aprendieron a encontrar una fortaleza propia en aquello que alguna vez fue señalado como un defecto. En ese sentido, BB ASUL transforma la diferencia en identidad y reivindica la rareza como una forma de resistencia.

El álbum fue producido por Dante Saulino, con arreglos y dirección de Alejandro Terán. Las grabaciones estuvieron a cargo de Ramiro Colomer en Viet Music House, Dante Saulino en Saulino Music y Luciano Nicolás Gordillo en Unísono, con Agustín Siffredi como asistente de grabación. La mezcla y masterización fueron realizadas por Santiago de Simone en 7AM Suite.

BB ASUL apuesta por una nueva etapa sonora con grunge, rock, nu metal y pop

Entre las canciones del disco se encuentra "Miss Universo", el tema que le da nombre al álbum y que cuenta con la participación especial de Lali. La canción también tiene su videoclip oficial, disponible en el canal de YouTube de BB ASUL.

BB ASUL presentó Miss Universo, su nuevo disco con la participación de Lali

Con este lanzamiento, la artista continúa desarrollando una propuesta que encuentra belleza en lo imperfecto y convierte aquello que alguna vez fue motivo de señalamiento en una fuente de identidad y fuerza.

En los próximos meses, BB ASUL llevará Miss Universo a distintos escenarios de Argentina y España, con presentaciones en Barcelona, Madrid, Santa Fe, Rosario y Córdoba.