Benjamín Amadeo presenta "Prometieron Volar", su cuarto álbum de estudio, un trabajo que propone un recorrido musical y conceptual por la nostalgia, los sueños de la infancia y las ilusiones que acompañan el crecimiento.

La portada del disco recupera una fotografía de Benjamín de niño, vestido con una capa de Superman, una imagen que funciona como punto de partida para el universo del álbum: el contraste entre aquel niño que imaginaba que todo era posible y el adulto en el que finalmente se convirtió.

El lanzamiento estuvo precedido por los singles "Pasaría", "Mil disparos" y "Museo", que fueron anticipando la identidad sonora del proyecto. Ahora, el álbum llega acompañado por el videoclip de "Tú y yo", disponible en plataformas digitales.

Benjamín Amadeo presenta "Prometieron Volar", su cuarto álbum de estudio

Producido por Gabriel Pedernera y Peter Akselrad, "Prometieron Volar" está compuesto por diez canciones y propone reconciliarse con el pasado desde un lugar de ternura y nostalgia. El artista plantea un viaje entre las expectativas de la infancia y la vida adulta, recuperando aquellas ilusiones que alguna vez hicieron creer que todo era posible.

El álbum incluye canciones como "Cómo duele", "Mil disparos", "Qué bien me hacía olvidarte", "Museo", "Pasaría" y "Tarde o temprano", además de "No me dediques más canciones", junto a Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad.

Benjamín Amadeo lleva "Prometieron Volar" al escenario

En paralelo al lanzamiento, Benjamín Amadeo prepara una gira por distintas ciudades de Argentina y Latinoamérica para presentar este nuevo universo.

El encuentro más importante será el 5 de noviembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde realizará la presentación oficial de "Prometieron Volar". El recorrido también incluye fechas en Perú, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Montevideo, Mendoza, La Plata y Rosario.

Para el show del Gran Rex, hay hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa Galicia. Las entradas se encuentran disponibles a través de TuEntrada.