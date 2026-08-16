benny blanco reúne a Selena Gomez, Becky G, Myke Towers y más artistas en su nuevo álbum Hermoso

benny blanco presenta Hermoso, su nuevo álbum de estudio, un proyecto de ocho canciones en el que el reconocido productor explora diferentes sonidos vinculados con la música latina y reúne a importantes artistas de la escena internacional.

El disco cuenta con la participación de Selena Gomez, Becky G, Myke Towers, Mora, The Marías, Bb trickz, Neton Vega y el productor Ovy On The Drums, colaboradores que aportan distintas identidades y estilos a una propuesta que atraviesa géneros como la cumbia, el reggaetón, el pop y la electrónica.

Benny Blanco presenta Hermoso, su nuevo álbum de estudio inspirado en la música latina

Un álbum inspirado en la música latina

Con más de una década de trayectoria detrás de algunas de las canciones más reconocidas de la música contemporánea, benny blanco construyó Hermoso desde su admiración por la música latina y por los artistas que forman parte del proyecto.

El álbum comienza con "Un Poco Perdido", junto a Neton Vega, y continúa con "Te Olvido (La La)", una colaboración con Selena Gomez y Becky G que combina el ritmo de la cumbia con melodías pop.

Selena Gomez, Becky G, Myke Towers y Mora son algunos de los artistas que participan del proyecto

Otro de los momentos destacados es "Joven Y Salvaje", junto a Bb trickz, donde el productor apuesta por una propuesta de texturas nostálgicas y bases electrónicas.

La lista continúa con "Memoria De Paz", junto a The Marías, y "Ay Bendito", colaboración con Mora y Ovy On The Drums que profundiza el costado urbano del proyecto.

"DEGENERE", uno de los grandes éxitos del proyecto

Entre las canciones que forman parte de Hermoso aparece también "DEGENERE", junto a Myke Towers, uno de los temas que ya logró convertirse en un éxito y encabezar distintos rankings.

La canción se construye alrededor de un reconocible hook vocal tomado del clásico "Tom's Diner", de Suzanne Vega, publicado originalmente en 1987. benny blanco y Myke Towers lo llevan hacia un terreno marcado por el pop latino y el reggaetón.

El álbum se completa con "Te Amo" y "Cinco", dos canciones que terminan de darle forma a una colección que evita quedar encerrada en un único género.

Benny Blanco explora una nueva faceta

Más que presentar un sonido uniforme, Hermoso funciona como una muestra de la curiosidad musical de benny blanco y de su capacidad para moverse entre diferentes estilos y colaboradores.

El productor, que acumula 12 nominaciones al GRAMMY, pone su experiencia al servicio de un proyecto atravesado por la música latina y por los artistas que despertaron su interés creativo.

Con Hermoso, benny blanco abre así un nuevo capítulo de su carrera y presenta una colección de canciones en la que cumbia, reggaetón, pop y electrónica conviven con colaboraciones internacionales, dejando que cada tema encuentre su propia identidad.