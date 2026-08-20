Cazzu presenta "Noches de Latinaje", una serie en vivo junto a A.B. Quintanilla

Cazzu vuelve a expandir el universo de Latinaje con el estreno de "Noches de Latinaje", una serie audiovisual registrada en vivo durante su reciente recorrido internacional. El proyecto estará compuesto por diez entregas que se publicarán cada 15 días a través de YouTube y Spotify.

El primer episodio ya está disponible y tiene como protagonista una colaboración especialmente significativa: Cazzu se une a A.B. Quintanilla para interpretar una versión en vivo de "Si Una Vez", uno de los clásicos más recordados del repertorio de Selena. La presentación fue registrada en Houston, ciudad con un fuerte vínculo con la historia de la música tejana y con la familia Quintanilla.

Cazzu y A.B. Quintanilla se unen para una nueva versión de "Si Una Vez", el clásico de Selena

Con esta nueva propuesta, Cazzu lleva al formato audiovisual parte de la experiencia que construyó durante su tour internacional, reuniendo en cada episodio diferentes escenarios, ciudades y encuentros musicales.

"Noches de Latinaje" propone así una mirada más cercana a la artista sobre el escenario y a las distintas influencias que atraviesan su música, con presentaciones registradas en vivo y colaboraciones que conectan distintas generaciones y escenas de la música latina.

El lanzamiento también llega mientras Cazzu se prepara para nuevos desafíos en su agenda. La artista tendrá su primer show en un estadio en Jujuy el próximo 3 de octubre, una presentación que marcará otro momento importante dentro de su carrera.

A esa fecha se suman próximos compromisos internacionales en Guatemala, Costa Rica, Uruguay y España, ampliando el recorrido de una artista que continúa llevando su propuesta a diferentes escenarios de Latinoamérica y Europa.

La artista se prepara para su primer show en un estadio en Jujuy, el próximo 3 de octubre

Con diez episodios que se irán estrenando quincenalmente, "Noches de Latinaje" promete convertirse en una extensión en vivo del universo que Cazzu comenzó a desarrollar con Latinaje, esta vez a través de encuentros musicales y versiones especiales registradas alrededor del mundo.