Cazzu reversiona "El hombre que yo amo" de Myriam Hernández

Cazzu presentó una nueva entrega de "Noches de Latinaje", el proyecto audiovisual que reúne interpretaciones especiales registradas durante su recorrido por distintos escenarios. En esta oportunidad, la artista eligió uno de los clásicos de Myriam Hernández: "El hombre que yo amo".

Cazzu interpretó "El hombre que yo amo" de Myriam Hernández

La versión fue registrada en vivo el 28 de noviembre en el Movistar Arena de Santiago de Chile, durante una de las presentaciones de Cazzu. A través de esta interpretación, la cantante vuelve a acercarse a una canción que forma parte del repertorio romántico latinoamericano y le aporta su propia impronta.

Con "Noches de Latinaje", Cazzu continúa explorando canciones fundamentales de la música de la región y recuperando obras que atraviesan distintas generaciones. El proyecto funciona como una extensión del universo de "Latinaje", conectando esas composiciones con su mirada artística.

Mirá el nuevo lanzamiento de Cazzu "El hombre que yo amo"