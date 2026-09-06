Cindy Cats y Dante Spinetta se unen en una versión en vivo de "Pensando en ella"

Cindy Cats presentó "Pensando en ella", una nueva versión en vivo del single de Dante Spinetta, grabada durante los shows que la banda realizó con localidades agotadas en Amerika durante abril.

La canción pertenece originalmente a Día 3, el más reciente trabajo discográfico de Spinetta, y en esta nueva interpretación encuentra otra dimensión a partir del encuentro entre el groove del artista y la instrumentación de Cindy Cats.

El resultado conserva el espíritu bailable de la canción y suma la energía propia del vivo, con la voz de Dante entrelazada con el sonido de la banda y el registro del público como parte de la experiencia.

Cindy Cats y Dante Spinetta se unieron para una nueva versión en vivo de "Pensando en ella"

Una colaboración que vuelve a encontrarse

Esta es la segunda grabación que Cindy Cats realiza junto a Dante Spinetta, quien acompañó el proyecto desde sus comienzos. La nueva versión reafirma la conexión artística entre ambos y permite llevar a formato de audio la química que quedó plasmada sobre el escenario.

"Pensando en ella" ya se encuentra disponible en plataformas digitales y cuenta también con su registro audiovisual.

Cindy Cats prepara su último show del año

Luego de una temporada marcada por presentaciones y nuevos lanzamientos, Cindy Cats confirmó su último show del año.

La banda se presentará el próximo jueves 10 de diciembre en Amerika, ubicado en Gascón 1040, donde repasará parte de su repertorio y cerrará el año con una nueva celebración en vivo.

Cindy Cats cerrará el año con un último show en Amerika el 10 de diciembre

Como suele suceder en sus presentaciones, la fecha también tendrá invitados, aunque sus nombres se mantendrán como sorpresa hasta el momento de subir al escenario.

Las entradas para el show ya se encuentran disponibles a través de Plan Out.

Mirá el nuevo videoclip de Cindy Cats junto a Dante Spinetta "Pensando en ella"