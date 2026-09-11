"Cómo Puede Ser?": Alan Lez y Ale Sergi se unen para hablar de un amor que no sabe cómo quererse

Después de destacarse como finalista de La Voz Argentina, Alan Lez continúa desarrollando su carrera dentro del pop argentino con el lanzamiento de "Cómo Puede Ser?", su nuevo single compuesto junto a Ale Sergi.

La canción tuvo su primera presentación el pasado 25 de julio, cuando Alan llegó por primera vez al escenario de Niceto Club y sorprendió al público con este tema inédito. Al contar que había sido escrito junto a Ale Sergi, la noticia generó una fuerte reacción entre sus seguidores, que desde aquella noche solo pudieron escucharla a través de los videos registrados durante el show. Ahora, finalmente, el tema llega a todas las plataformas digitales.

Una pregunta que atraviesa la canción

"Cómo Puede Ser?" parte de una pregunta tan simple como difícil de responder: ¿cómo puede ser que dos personas que se quieren no sepan quererse bien?

A partir de esa premisa, la canción recorre el desgaste de un vínculo, la culpa, la manipulación y la sensación de quedar atrapado en una dinámica que se repite.

El lanzamiento también llega acompañado por un videoclip en el que Alan aparece desde un registro más sencillo y relajado. Sin bailarines y con una puesta centrada en su interpretación, la propuesta pone el foco en la canción y permite conocer otra faceta del artista.

Alan Lez, entre la música y el escenario

Mientras continúa protagonizando "La Cúpula: Corazón Dorado", la obra musical de Flavio Mendoza, Alan prepara además cuatro presentaciones especiales en La Fábrica para cerrar el año.

Las fechas serán el 24 de octubre, con Pop y Romance Vol. 1; el 11 de noviembre, con Fantasía Rock; el 22 de noviembre, con Pop y Romance Vol. 2; y el 25 de noviembre, con Noches Especiales.

Con "Cómo Puede Ser?", Alan Lez suma un nuevo capítulo a una carrera que comenzó de manera independiente y que tuvo uno de sus puntos de mayor exposición con su participación en La Voz Argentina, donde fue finalista.

Mirá el nuevo viedoclip de Alan Lez "Cómo Puede Ser?"