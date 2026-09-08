Connie Isla presenta "Delirio", el primer adelanto de su quinto álbum de estudio

Connie Isla vuelve a sorprender con "Delirio", el primer adelanto de "Analógica", su quinto álbum de estudio.

Con este lanzamiento, la artista abre una nueva etapa de su carrera y presenta las primeras señales del universo que desarrollará a lo largo de su próximo trabajo.

La canción propone una mirada irónica sobre la manera en que la vida actual transformó el deseo y lo convirtió, muchas veces, en una especie de fantasía difícil de distinguir de la realidad.

Musicalmente, "Delirio" combina rock, garage y pop en una propuesta intensa, cargada de energía y con una estética cinematográfica. Guitarras filosas, trompetas explosivas y una interpretación vertiginosa de Connie construyen una canción que avanza entre el humor, la obsesión y las contradicciones de los vínculos contemporáneos.

Una canción con espíritu cinematográfico

El concepto de "Delirio" no queda solamente en la música. Connie Isla también escribió y dirigió el videoclip oficial, una decisión que refuerza su intención de participar en cada aspecto creativo de esta nueva etapa.

La propuesta visual acompaña el tono de la canción y profundiza ese clima cinematográfico que atraviesa el lanzamiento. La artista construye así un universo propio en el que la música se conecta con otras disciplinas y amplía el sentido de cada canción.

El tema contó con la producción de Diego Olivero y se grabó en Estudio Spector, donde tomó forma el sonido que anticipa lo que vendrá con "Analógica".

"Delirio" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, acompañado por su videoclip oficial.

"Analógica": mucho más que un disco

Con su próximo álbum, la artista busca alejarse de la lógica de producir contenido de manera permanente y recuperar el valor del proceso creativo.

"Analógica" propone una forma más intencional de hacer arte, con tiempo para desarrollar ideas, crear universos y trabajar cada pieza como parte de una obra más amplia.

La artista plantea este nuevo proyecto desde una mirada que no busca regresar al pasado por nostalgia, sino rescatar una manera diferente de relacionarse con la creación en medio de un escenario dominado por la rapidez y el consumo constante.

Cada canción tendrá su propio universo

El álbum estará compuesto por diferentes capítulos, y cada canción contará con una identidad sonora, visual y narrativa particular.

La propuesta también incorporará elementos vinculados con el cine, la escritura, la fotografía y distintas expresiones visuales. De esta manera, Connie Isla apunta a construir una obra integral en la que cada lanzamiento aporte una nueva pieza a un universo que se irá descubriendo con el paso de los meses.

"Delirio" funciona como la primera puerta de entrada a ese proyecto.

Una mirada sobre los vínculos actuales

En este primer capítulo, Connie lleva las contradicciones de las relaciones contemporáneas hacia un terreno que combina lo divertido con situaciones que pueden resultar reconocibles para muchas personas.

La canción juega con el deseo, la obsesión y las fantasías que atraviesan los vínculos actuales, mientras que el videoclip potencia ese concepto desde una perspectiva visual propia.

Con este lanzamiento, la artista no solo presenta una nueva canción, sino también las primeras coordenadas de una etapa en la que busca profundizar su identidad como creadora.

Una artista en pleno crecimiento

Con "Delirio", Connie Isla da el primer paso de una etapa en la que busca llevar su propuesta más allá de las canciones.

El lanzamiento funciona como una carta de presentación de "Analógica" y anticipa un proyecto donde la música, las imágenes y distintas formas de expresión artística tendrán un papel central.

Con nuevos capítulos por descubrir, la artista comienza a revelar de a poco el universo que prepara para su quinto álbum de estudio.



