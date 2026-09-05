"Corazón de Cristal": Luana y Zhamira se unen en una canción sobre las heridas del amor

Luana atraviesa una etapa de gran crecimiento en su carrera y vuelve a apostar por una canción cargada de sensibilidad.

Después de conquistar a millones con "Que Alguien Me Diga", junto a Jay Wheeler y Chris Lebrón, y de agotar su primer show propio en Niceto Club, la cantante presenta una nueva propuesta musical.

Se trata de "Corazón de Cristal", una balada que comparte con la artista puertorriqueña Zhamira y que pone el foco en las heridas que quedan después de una relación y en el proceso de volver a reconstruirse.

Una canción sobre volver a escucharse

"Corazón de Cristal" aborda una temática con la que muchos pueden sentirse identificados: sanar después del dolor y recuperar la conexión con los propios sentimientos.

La canción propone mirar más allá de quién provocó una herida y detenerse también en aquello que ocurre internamente. Desde esa perspectiva, Luana y Zhamira presentan la vulnerabilidad no como una debilidad, sino como el primer paso para recomponerse.

La colaboración combina las identidades de ambas artistas dentro del pop latino y las baladas románticas, con una propuesta centrada en las emociones.

El gran momento de Luana

Con apenas algunos años de trayectoria, Luana logró posicionarse como una de las nuevas voces con mayor proyección del pop melódico argentino.

Su propuesta combina sensibilidad y versatilidad, mientras construye un vínculo cada vez más fuerte con su público. A lo largo de su recorrido, además, tuvo la oportunidad de ser telonera de artistas como Lali, Nicki Nicole y Rels B.

También compartió canciones con figuras nacionales e internacionales como Jay Wheeler, Chris Lebrón, Carlos Baute, Luck Ra, Seven Kayne, Lautaro López, Q'Lokura, Ángela Torres, Yami Safdie e Ingratax, entre otros.

De "Será Mi Culpa" a los 10 millones de reproducciones

Uno de los momentos que marcó un antes y un después para la artista llegó con "Será Mi Culpa". Luego, "Que Alguien Me Diga", junto a Jay Wheeler y Chris Lebrón, amplió todavía más su alcance.

El tema se convirtió en uno de sus grandes éxitos y ya superó los 10 millones de reproducciones en plataformas. Además, la canción sumó nuevas versiones junto a Q'Lokura y Carlos Baute.

Ahora, Luana continúa esa evolución con "Corazón de Cristal", una propuesta que profundiza su costado más personal.

Quién es Zhamira

La colaboración también suma a Zhamira, artista puertorriqueña que comenzó su carrera en 2016 compartiendo covers en redes sociales.

Desde entonces, desarrolló su propio camino dentro de la música latina y consolidó su presencia con nuevas canciones y presentaciones en distintos escenarios de la región.

Zhamira está casada con el cantante Jay Wheeler y es madre de Aiuni. Recientemente regresó a Argentina, donde logró agotar localidades en Groove.

Un vínculo cada vez más fuerte con el público

El lanzamiento de "Corazón de Cristal" llega después de otro hito para Luana. En abril de este año realizó su primer show propio en Niceto Club con entradas completamente agotadas.

La presentación confirmó el crecimiento de una comunidad de seguidores que acompaña de cerca cada paso de la cantante y que ahora recibe una nueva canción para esta etapa de su carrera.

Junto con "Hasta el Cielo", otro de sus primeros adelantos, "Corazón de Cristal" muestra hacia dónde apunta esta nueva etapa musical de Luana: canciones que buscan conectar desde la sensibilidad y poner en palabras aquello que muchas veces cuesta expresar.

Porque, en esta oportunidad, las heridas del amor también pueden convertirse en el comienzo de una reconstrucción.