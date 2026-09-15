Dyango se une a Destino San Javier para renovar un clásico: "Alma, corazón y vida"

Hay artistas que logran convertir sus canciones en parte de la memoria colectiva y Dyango es, sin dudas, uno de ellos.

Con una trayectoria marcada por la música romántica, el cantante español construyó un vínculo especial con varias generaciones de oyentes y dejó una huella en el cancionero popular de América Latina y España.

A lo largo de su carrera, sus interpretaciones se transformaron en clásicos que continúan vigentes y que vuelven a encontrar nuevas formas de sonar. Ese recorrido es el que ahora lo lleva a reencontrarse con "Alma, corazón y vida", una de las canciones más reconocidas de su repertorio, en una colaboración junto a Destino San Javier.

La unión entre el histórico artista y el grupo argentino propone una mirada renovada sobre una composición que atraviesa décadas y que mantiene intacta su capacidad de emocionar.

Una nueva versión de un clásico de la música popular

El artista español vuelve a encontrarse con una de las canciones más reconocidas de su carrera. En esta oportunidad, el cantante español se unió a Destino San Javier para presentar una nueva versión de "Alma, corazón y vida", una composición que forma parte del cancionero popular latinoamericano.

La colaboración propone un cruce entre la canción romántica y el folklore argentino, combinando el estilo del artista catalán con el de una de las agrupaciones más destacadas del género.

El tema fue compuesto por Adrián Flores Albán en 1949 y, desde entonces, recorrió distintos países y generaciones gracias a su historia de amor y a una letra centrada en la entrega absoluta hacia la persona amada.

La historia detrás de "Alma, corazón y vida"

La canción nació en Perú, pero rápidamente trascendió las fronteras de ese país y comenzó a ser interpretada por numerosos artistas de América Latina y España.

Entre quienes la incorporaron a su repertorio se encuentra Dyango. Su versión formó parte del álbum homónimo "Alma, Corazón y Vida", publicado en 1975, y consolidó el vínculo del cantante con una obra que ya tenía un importante recorrido entre el público latinoamericano.

Ahora, más de siete décadas después de su creación, el artista vuelve a darle una nueva mirada junto a Destino San Javier.

Un encuentro entre España y Argentina

La nueva grabación reúne dos universos musicales que, aunque tienen estilos diferentes, comparten el vínculo con la canción popular y la tradición.

Por un lado, aparece la identidad romántica de Dyango. Por el otro, el sonido folklórico de Destino San Javier. El resultado busca mantener la emoción de la composición original y, al mismo tiempo, acercarla a una nueva interpretación.

"Alma, corazón y vida" se convierte así en un encuentro entre generaciones, territorios y géneros musicales, con una canción que continúa vigente por la universalidad de su temática: el amor.

"Su Amigo Dyango, Vol. 2": el nuevo proyecto del cantante

La colaboración con Destino San Javier formará parte de "Su Amigo Dyango, Vol. 2", la segunda entrega de una saga que reúne nuevas versiones de los grandes éxitos del artista español junto a invitados especiales.

En este nuevo volumen participarán artistas de distintos países, entre ellos Ricardo Mollo, Campedrinos, Destino San Javier, Chili Fernández y Maxi Espíndola, de Argentina; Rubén Rada y Lucas Sugo, de Uruguay; y Américo, de Chile.

El proyecto continúa el camino iniciado con "Su Amigo Dyango Vol. 1", material en el que participaron Pablo Lescano, Ángela Leiva y Rodrigo Tapari, entre otros artistas.

La propuesta está atravesada por la amistad, la admiración y el amor por las canciones que forman parte de la trayectoria del cantante.

Todas las fechas de la gira 2026

1 de octubre: Teatro Argentino, La Plata.

Teatro Argentino, La Plata. 4 de octubre: Teatro Gran Rex, Buenos Aires.

Teatro Gran Rex, Buenos Aires. 7 de octubre: Teatro Gran Rex, Buenos Aires.

Teatro Gran Rex, Buenos Aires. 9 de octubre: Teatro San Carlos, Junín.

Teatro San Carlos, Junín. 11 de octubre: Teatro Radio City, Mar del Plata.

Teatro Radio City, Mar del Plata. 16 de octubre: Teatro El Círculo, Rosario.

Teatro El Círculo, Rosario. 18 de octubre: Arena Maipú, Mendoza.

Arena Maipú, Mendoza. 24 de octubre: Espacio Quality, Córdoba.

Espacio Quality, Córdoba. 29 de octubre: Teatro Provincial, Salta.

Teatro Provincial, Salta. 31 de octubre: Teatro Mercedes Sosa, Tucumán.

Teatro Mercedes Sosa, Tucumán. 3 de noviembre: Sodre, Montevideo, Uruguay.

Sodre, Montevideo, Uruguay. 6 de noviembre: Teatro Colonial, Avellaneda.

Teatro Colonial, Avellaneda. 7 de noviembre: Teatro Gran Ituzaingó, Ituzaingó.

Teatro Gran Ituzaingó, Ituzaingó. 10 de noviembre: M&M Multiespacio, La Rioja.

Todas las fechas de la gira 2026

Dónde comprar las entradas

Las entradas para los shows de Dyango en Buenos Aires se encuentran a la venta únicamente a través de tuentrada.com.

Dyango mantiene vivo su repertorio

Con esta nueva colaboración, Dyango vuelve a poner en primer plano una canción que forma parte de su historia artística y que continúa atravesando generaciones.

La versión junto a Destino San Javier no solo recupera "Alma, corazón y vida", sino que también suma un nuevo capítulo a "Su Amigo Dyango", un proyecto pensado para revisitar sus clásicos junto a artistas de diferentes estilos y procedencias.



