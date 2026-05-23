El Zar presenta "Rojo Rubí", su nueva canción después del éxito de "Paradiso"

El Zar continúa consolidándose como uno de los proyectos más importantes de la nueva escena del rock en español.

Después del enorme impacto de "Paradiso" y de una extensa gira internacional, el grupo volvió a apostar por material inédito con el lanzamiento de "Rojo Rubí", una canción que ya comenzó a generar repercusión entre sus seguidores.

Con una identidad sonora cada vez más marcada y una conexión creciente con el público latinoamericano, la banda atraviesa uno de los momentos más fuertes de su carrera artística.

"Rojo Rubí", la nueva apuesta musical

El nuevo tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y representa un nuevo capítulo en la evolución artística de la banda.

"Rojo Rubí" combina el universo moderno y bailable del pop actual con sonidos nostálgicos y vintage inspirados en el rock argentino clásico.

La canción fue producida en Buenos Aires por la propia banda junto a Nicolás Btesh y compuesta durante el verano de 2026 en la Patagonia argentina.

Con una energía intensa y una estética sonora melancólica, el tema desarrolla una historia romántica atravesada por la incertidumbre de un amor que recién comienza y que puede durar o desvanecerse rápidamente.

El sonido que convirtió a El Zar en una de las bandas del momento

El Zar logró construir una identidad propia dentro del pop rock latinoamericano gracias a canciones que combinan melodías pegadizas, climas nostálgicos y una fuerte impronta emocional.

La banda está liderada por Facundo Castaño Montoya y Pablo Giménez, quienes en los últimos años impulsaron un crecimiento sostenido tanto en Argentina como en distintos países de Latinoamérica.

Actualmente, el grupo supera los 1.2 millones de oyentes mensuales en Spotify, consolidándose como una de las bandas referentes de las nuevas generaciones dentro del rock pop en español.

Los discos y canciones que marcaron el crecimiento de la banda

A lo largo de su carrera, El Zar editó seis discos de estudio:

Círculos (2016)

(2016) A los Amigos (2018)

(2018) Pura Casualidad (2020)

(2020) Río Hotel (2022)

(2022) En Vivo en el Gran Rex (2023)

(2023) Paradiso (2025)

Uno de los grandes puntos de quiebre para la banda fue el lanzamiento de "La Declaración", un single que rompió récords de reproducciones en plataformas digitales y se transformó rápidamente en el hit insignia del grupo.

Una banda que sigue creciendo dentro del pop rock latinoamericano

Con este nuevo sencillo, El Zar vuelve a demostrar su capacidad para reinventarse sin perder la esencia que los convirtió en una de las bandas más escuchadas de la escena actual.

El lanzamiento reafirma el gran presente del grupo y consolida una propuesta musical que conecta la nostalgia del rock argentino con el sonido moderno del pop latinoamericano.