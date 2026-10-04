Elena Rose abre las puertas de su mundo íntimo con un nuevo EP grabado en Los Ángeles

Elena Rose se consolida como una de las artistas que encuentra en la música una forma de expresar emociones, experiencias y vínculos.

Con una propuesta que combina sensibilidad y cercanía, la cantante continúa explorando nuevas maneras de compartir sus canciones con el público.

En esta oportunidad, presenta ELENA ROSE (LIVE FROM LOS ANGELES), un nuevo EP que reúne versiones acústicas de parte de su repertorio y propone una experiencia diferente alrededor de su música.

El proyecto se grabó en Open Studio, en Venice Beach, Los Ángeles, junto a un grupo de superfans. El encuentro funcionó como un espacio de música, gratitud y conexión, donde las canciones adquieren una nueva dimensión a partir de un formato más íntimo.

Una experiencia musical diferente

Elena Rose no solo interpreta sus temas en versiones despojadas, sino que también lidera una meditación junto a las personas que participan de esta experiencia.

De esta manera, el EP plantea un encuentro que va más allá de lo estrictamente musical. La artista comparte un espacio cercano con sus seguidores y utiliza sus canciones como punto de partida para generar un momento de conexión.

Las nuevas versiones permiten descubrir su repertorio desde otra perspectiva, con arreglos acústicos que ponen especialmente en primer plano su voz, sus letras y la carga emocional de cada interpretación.

Las canciones que forman parte del EP

El lanzamiento tiene como focus track "Quién Contra Mí", que ocupa un lugar central dentro de esta propuesta.

Además, el EP incluye nuevas versiones de "La de Dios", "Me Lo Merezco", "Agradecimiento", "Happy" y "No Quiero Que Se Acabe el Bendito Verano".

Cada canción forma parte de un recorrido que conserva la esencia del repertorio de Elena Rose, pero lo lleva hacia un formato acústico y más cercano.

La conexión con sus fans también llega en video

Cada interpretación cuenta además con su propio registro audiovisual. Las imágenes capturan la intimidad de las sesiones y, al mismo tiempo, el vínculo que se genera entre Elena y los fans que participan del encuentro.

El formato permite acompañar las nuevas versiones con el clima particular de la experiencia y mostrar una faceta más cercana de la artista.

En estas interpretaciones, las canciones adquieren una nueva dimensión y dejan mayor espacio para apreciar su voz, sus letras y la conexión emocional que atraviesa su música.

Un proyecto marcado por la cercanía

Con su nuevo EP, la artista abre las puertas de su universo a través de una propuesta más íntima y vulnerable.

La combinación de música acústica, meditación y encuentro con sus superfans construye un espacio en el que las canciones funcionan como un puente entre Elena y quienes acompañan su carrera.

La experiencia pone en primer plano conceptos como la sanación, la pertenencia y la conexión, que atraviesan la propuesta desde el comienzo.







