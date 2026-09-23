Emanero habló de su colaboración con Bandana: "Llegó la oportunidad y fue perfecto"

Emanero presenta "Ojo de loca" junto a Bandana, una nueva entrega de Runfla, el formato que el artista viene construyendo como punto de encuentro entre distintas voces, generaciones y universos de la música popular argentina.

La canción pone en primer plano la intuición, el amor propio y ese sexto sentido que aparece cuando algo no está bien. "Ojo de loca no se equivoca" funciona como el eje de una historia que habla de reconocer las señales y confiar en aquello que uno siente cuando una relación ya no encuentra un camino posible.

El lanzamiento llega mientras Emanero continúa recorriendo el país y Uruguay con su "Todo por un Beso Tour", luego de presentar su propuesta a sala llena en el Movistar Arena de Buenos Aires. La gira también marcó su expansión internacional con su primera serie de presentaciones en España, donde realizó más de cinco fechas.

Emanero y Bandana, juntos en "Ojo de loca"

Una canción que esperó la colaboración indicada En diálogo con CM El Canal de la Música, Emanero contó que "Ojo de loca" no nació específicamente pensando en Bandana, sino que permaneció guardada durante un largo tiempo hasta encontrar a las artistas indicadas para la canción.

"La tengo hace bastante tiempo, año y medio ya, llegó la oportunidad, se cruzaron y fue perfecto asique simplemente es eso, fue perfecto".

El artista explicó que incluso decidió dejarla fuera de Todo por un Beso a la espera de que apareciera una colaboración que sintiera adecuada para la canción.

"No solo apareció Bandana sino que durante un año y medio no apareció nadie y yo la canción la tuve mucho tiempo, de hecho saqué el disco ‘Todo por un beso' sin esta canción que era parte del disco y la dejé separada porque sabía que en algún momento iba a aparecer la colaboración ideal".

El encuentro finalmente se produjo cuando Bandana comenzó a trabajar en el mismo espacio y el vínculo empezó a fluir. Emanero contó que, junto a su equipo, decidieron enviarles la canción a las integrantes del grupo por WhatsApp, aunque reconoce que existía cierta incertidumbre sobre cuál sería la respuesta.

"Cuando se alinearon los planetas Bandana empezó a trabajar también en esta casa y empezó a fluir y se nos ocurrió como equipo mandárselas ahora por WhatsApp a las chicas y con mucho miedo que digan que no, porque soy inseguro".

El nuevo lanzamiento de Runfla

Bandana prepara nueva música

Además de esta colaboración con Emanero, Bandana continúa trabajando en nueva música y se prepara para una serie de presentaciones en distintas provincias de Argentina.

En la entrevista, el grupo adelantó que ya existen otras canciones grabadas y nuevas colaboraciones en proceso, anticipando una etapa de mucha actividad para la banda.

"Ya hemos grabado otras canciones para el nuevo disco. Ya hay otros featuring avanzados, así que se va a venir una ametralladora de bombas".

Con "Ojo de loca", Emanero y Bandana cruzan dos momentos diferentes de la música argentina en una canción que recupera parte de la memoria afectiva asociada al grupo, pero desde una historia nueva y atravesada por temas tan actuales como la intuición, el desamor y el amor propio.