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Entre el rock, el funk y el pop, Felipe Colombo estrena "801", su esperado nuevo álbum solista

El músico argentino-mexicano presenta su nuevo trabajo discográfico, compuesto por ocho canciones propias. El álbum llega después del lanzamiento de "Miel" y de casi dos años de trabajo de estudio.

Cecilia Andrea Bello
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Felipe Colombo presenta oficialmente "801", su nuevo álbum solista, disponible en todas las plataformas digitales. El disco reúne ocho canciones nacidas durante un período de intensa creatividad y representa una nueva etapa en la carrera del músico.

Luego de anticipar este regreso a la escena con "Miel", Colombo amplía su propuesta con un trabajo en el que conviven elementos del rock, el funk y el pop, además de guitarras estridentes, arreglos orgánicos y una búsqueda sonora atravesada por la experimentación.

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 Felipe Colombo presenta su nuevo álbum solista 

Un disco de canciones propias

Las ocho composiciones que forman parte de "801" llevan la firma de Felipe Colombo y reflejan un costado más personal e íntimo del artista.

El proyecto busca consolidar su faceta como compositor y profundizar una identidad musical que ya había comenzado a mostrar con "Miel", single que funcionó como adelanto de esta nueva etapa.

La producción del álbum estuvo a cargo de Alan Vega, productor, guitarrista y colaborador de Colombo desde 2021. Juntos trabajaron en la construcción del sonido del disco, mientras que Hernán "Bernie" Barone se sumó en teclados y sintetizadores.

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 "801" reúne ocho canciones propias 

Una etapa atravesada por la música y la familia

El concepto visual de "801" también mantiene el componente intergeneracional que acompañó el inicio de esta etapa artística.

El videoclip de "Miel" estuvo dirigido por Aurora Colombo, hija de Felipe, junto al realizador Timo Rawx. Esta participación se extiende al universo visual que acompaña al nuevo álbum y refuerza el vínculo familiar que atraviesa el proyecto.

Casi dos años de trabajo

"801" llega después de casi dos años de trabajo de estudio y de una presentación previa en Perú, donde Colombo comenzó a mostrar parte de este nuevo material.

Con el lanzamiento del álbum, el músico retoma el contacto directo con su público y abre una nueva etapa centrada en la composición propia y en una búsqueda sonora que cruza distintos géneros.

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