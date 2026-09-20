Menú
Mirá CM en vivo

Lanzamiento

Fede Vigevani presentó "El Mundo de Fede", su nuevo álbum en vivo

El creador uruguayo lanzó un registro de su show en el Estadio Vélez, donde reunió a más de 45.000 personas. El disco incluye sus principales canciones y colaboraciones con Ian Lucas, El Parcerito, La Vecibanda y Club Misterio.

Cecilia Andrea Bello
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Fede Vigevani presentó "El Mundo de Fede", un nuevo álbum en vivo registrado durante el show que realizó ante más de 45.000 personas en un Estadio Vélez agotado.

El lanzamiento reúne algunas de las canciones que forman parte de su recorrido musical y busca trasladar al formato de audio parte de la experiencia de aquel espectáculo, que convocó a su público infantil y juvenil.

&nbsp;Fede Vigevani llevó su música al Estadio Vélez&nbsp;
 Fede Vigevani llevó su música al Estadio Vélez 

Entre los temas incluidos se encuentra "La Definición de Perfección", el focus track del álbum, que cuenta con la participación de Ian Lucas y El Parcerito. La canción propone una combinación de pop energético, clima festivo y momentos pensados para ser acompañados por el público.

El álbum también suma participaciones de La Vecibanda y Club Misterio, además de repasar otros éxitos de Vigevani como "Alfa" y "No Somos Lobos".

Del mundo digital al escenario 

Nacido en Montevideo, Uruguay, y radicado actualmente en México, Fede Vigevani se consolidó como uno de los creadores de contenido en español con mayor llegada entre las nuevas generaciones. Su propuesta combina entretenimiento, música y contenido pensado principalmente para el público infantil y juvenil.

&nbsp;El creador uruguayo presentó su nuevo álbum en vivo&nbsp;
 El creador uruguayo presentó su nuevo álbum en vivo 

El show en Vélez marcó uno de los principales hitos de su recorrido musical y ahora queda registrado en "El Mundo de Fede".

Tras este lanzamiento, el artista continuará con su agenda internacional: tiene previstos nuevos shows en Perú durante septiembre, México en noviembre y Chile en diciembre.

Mirá el nuevo videoclip de Fede Vigevani junto a Ia Lucas y El Parcerito

Esta nota habla de:
1
"Me silenciaron legalmente": Cazzu respondió a Christian Nodal por la llamada "Ley Cazzu"
Noticias

"Me silenciaron legalmente": Cazzu respondió a Christian Nodal por la llamada "Ley Cazzu"

2
El Polaco y Brian Sarmiento se cruzarán en el ring de "Párense de Manos IV"
Noticias

El Polaco y Brian Sarmiento se cruzarán en el ring de "Párense de Manos IV"

3
La historia detrás de "No Le Regales Tu Corazón", la canción que quebró a Mon Laferte en su Tiny Desk
Noticias

La historia detrás de "No Le Regales Tu Corazón", la canción que quebró a Mon Laferte en su Tiny Desk

4
Q'Lokura será una de las figuras del Fan Fest de los Juegos Suramericanos en Santa Fe
Noticias

Q'Lokura será una de las figuras del Fan Fest de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

5
"Es realmente un sueño para mí": Agus Bernasconi y su primer Teatro Ópera
shows

"Es realmente un sueño para mí": Agus Bernasconi y su primer Teatro Ópera

Últimas noticias de Fede Vigevani