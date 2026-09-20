Fede Vigevani presentó "El Mundo de Fede", su nuevo álbum en vivo

Fede Vigevani presentó "El Mundo de Fede", un nuevo álbum en vivo registrado durante el show que realizó ante más de 45.000 personas en un Estadio Vélez agotado.

El lanzamiento reúne algunas de las canciones que forman parte de su recorrido musical y busca trasladar al formato de audio parte de la experiencia de aquel espectáculo, que convocó a su público infantil y juvenil.

Fede Vigevani llevó su música al Estadio Vélez

Entre los temas incluidos se encuentra "La Definición de Perfección", el focus track del álbum, que cuenta con la participación de Ian Lucas y El Parcerito. La canción propone una combinación de pop energético, clima festivo y momentos pensados para ser acompañados por el público.

El álbum también suma participaciones de La Vecibanda y Club Misterio, además de repasar otros éxitos de Vigevani como "Alfa" y "No Somos Lobos".

Del mundo digital al escenario

Nacido en Montevideo, Uruguay, y radicado actualmente en México, Fede Vigevani se consolidó como uno de los creadores de contenido en español con mayor llegada entre las nuevas generaciones. Su propuesta combina entretenimiento, música y contenido pensado principalmente para el público infantil y juvenil.

El creador uruguayo presentó su nuevo álbum en vivo

El show en Vélez marcó uno de los principales hitos de su recorrido musical y ahora queda registrado en "El Mundo de Fede".

Tras este lanzamiento, el artista continuará con su agenda internacional: tiene previstos nuevos shows en Perú durante septiembre, México en noviembre y Chile en diciembre.

Mirá el nuevo videoclip de Fede Vigevani junto a Ia Lucas y El Parcerito