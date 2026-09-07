Fidel Nadal presenta "Original Sound", un nuevo capítulo en sus 45 años de trayectoria
El artista argentino lanzó un álbum de doce canciones que recupera una sonoridad vintage y orgánica, con el reggae y el dub como parte de un recorrido que atraviesa distintas etapas de su carrera.
Fidel Nadal vuelve a presentar nueva música con Original Sound, un álbum de doce canciones que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y que suma un nuevo capítulo a sus 45 años de trayectoria ininterrumpida.
El disco recupera una búsqueda sonora vinculada al sonido vintage, orgánico y predigital, una estética que atraviesa buena parte del universo musical de Nadal y que en esta producción convive con diferentes recursos del reggae y el dub.
Antes del lanzamiento del álbum, el artista había presentado algunas de sus canciones, entre ellas "Transpirar la remera" y "One plus one", esta última junto al músico ghanés Black Prophet.
Original Sound reúne un repertorio que vuelve a poner en primer plano una de las características de la obra de Fidel Nadal: la capacidad de conectar estilos, países y épocas a partir de una identidad propia. Las canciones recorren distintas atmósferas y se apoyan en letras directas, mientras que los espacios instrumentales vinculados al dub aportan momentos de pausa y contemplación.
El nuevo trabajo también funciona como una muestra de la vigencia artística de Nadal, quien a lo largo de más de cuatro décadas construyó un repertorio que atraviesa diferentes escenas y generaciones.
Las canciones de "Original Sound"
El álbum está compuesto por:
- Transpirar la remera
- Original sound
- Historia de vida
- I really understand
- Llegando
- One plus one ft. Black Prophet
- DJ set
- Cantar un tune
- Una más
- Lava de volcán
- Son clones
- El bolso
Con Original Sound, Fidel Nadal continúa ampliando su universo musical y reafirma una búsqueda que permanece vigente después de 45 años de carrera.