Fidel Nadal presenta "Original Sound", un nuevo capítulo en sus 45 años de trayectoria

Fidel Nadal vuelve a presentar nueva música con Original Sound, un álbum de doce canciones que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y que suma un nuevo capítulo a sus 45 años de trayectoria ininterrumpida.

El disco recupera una búsqueda sonora vinculada al sonido vintage, orgánico y predigital, una estética que atraviesa buena parte del universo musical de Nadal y que en esta producción convive con diferentes recursos del reggae y el dub.

Antes del lanzamiento del álbum, el artista había presentado algunas de sus canciones, entre ellas "Transpirar la remera" y "One plus one", esta última junto al músico ghanés Black Prophet.

Original Sound reúne un repertorio que vuelve a poner en primer plano una de las características de la obra de Fidel Nadal: la capacidad de conectar estilos, países y épocas a partir de una identidad propia. Las canciones recorren distintas atmósferas y se apoyan en letras directas, mientras que los espacios instrumentales vinculados al dub aportan momentos de pausa y contemplación.

El nuevo trabajo también funciona como una muestra de la vigencia artística de Nadal, quien a lo largo de más de cuatro décadas construyó un repertorio que atraviesa diferentes escenas y generaciones.

Las canciones de "Original Sound"

El álbum está compuesto por:

Transpirar la remera Original sound Historia de vida I really understand Llegando One plus one ft. Black Prophet DJ set Cantar un tune Una más Lava de volcán Son clones El bolso

Con Original Sound, Fidel Nadal continúa ampliando su universo musical y reafirma una búsqueda que permanece vigente después de 45 años de carrera.