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Fidel Nadal presenta "Original Sound", un nuevo capítulo en sus 45 años de trayectoria

El artista argentino lanzó un álbum de doce canciones que recupera una sonoridad vintage y orgánica, con el reggae y el dub como parte de un recorrido que atraviesa distintas etapas de su carrera.

Cecilia Andrea Bello
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Fidel Nadal vuelve a presentar nueva música con Original Sound, un álbum de doce canciones que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y que suma un nuevo capítulo a sus 45 años de trayectoria ininterrumpida.

El disco recupera una búsqueda sonora vinculada al sonido vintage, orgánico y predigital, una estética que atraviesa buena parte del universo musical de Nadal y que en esta producción convive con diferentes recursos del reggae y el dub.

Fidel Nadal presenta "Original Sound", un nuevo capítulo en sus 45 años de trayectoria

Antes del lanzamiento del álbum, el artista había presentado algunas de sus canciones, entre ellas "Transpirar la remera" y "One plus one", esta última junto al músico ghanés Black Prophet.

Original Sound reúne un repertorio que vuelve a poner en primer plano una de las características de la obra de Fidel Nadal: la capacidad de conectar estilos, países y épocas a partir de una identidad propia. Las canciones recorren distintas atmósferas y se apoyan en letras directas, mientras que los espacios instrumentales vinculados al dub aportan momentos de pausa y contemplación.

El nuevo trabajo también funciona como una muestra de la vigencia artística de Nadal, quien a lo largo de más de cuatro décadas construyó un repertorio que atraviesa diferentes escenas y generaciones.

Las canciones de "Original Sound" 

El álbum está compuesto por:

  1. Transpirar la remera 
  2. Original sound 
  3. Historia de vida 
  4. I really understand 
  5. Llegando 
  6. One plus one ft. Black Prophet 
  7. DJ set 
  8. Cantar un tune 
  9. Una más 
  10. Lava de volcán 
  11. Son clones 
  12. El bolso 

 Con Original Sound, Fidel Nadal continúa ampliando su universo musical y reafirma una búsqueda que permanece vigente después de 45 años de carrera.

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