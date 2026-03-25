FLVCKKA rompe todo con "Money In the Bank", su nuevo himno hyperpop

La escena urbana en México suma figuras que marcan el pulso de una nueva generación, y entre ellas se destaca FLVCKKA. Originaria de Chihuahua y con desarrollo artístico en la Ciudad de México, construyó una identidad sólida dentro del trap, apoyada en líricas directas, una estética potente y una versatilidad que la lleva a moverse entre el reggaetón, el drill y el R&B.

Con una mirada honesta sobre la vida en los márgenes, la artista impulsa un mensaje claro: las mujeres pueden ocupar un lugar central en la industria urbana. Actualmente, forma parte de Warner Music y ADA Music, y cuenta con el respaldo del equipo de Dealers & Brothers.

Un lanzamiento que redefine su sonido

En este nuevo capítulo, FLVCKKA presenta "Money In the Bank", un track que la encuentra explorando con fuerza el universo del hyperpop. La producción está a cargo de Hillkidd, quien no solo aporta su impronta sonora, sino que también fue clave en acercarla a este estilo vibrante y explosivo.

El resultado es una canción enérgica, pegadiza y con una identidad marcada, que reafirma la química creativa entre ambos artistas.

De la lucha a la revancha: una historia con actitud

Inspirada en el icónico concepto Money in the Bank de la WWE, la canción toma elementos de poder, riesgo y victoria para construir un relato personal. En la trama, una mujer transforma una discusión de pareja en un acto de empoderamiento: toma el control, se queda con todo y convierte el conflicto en una victoria propia.

Con beats hiperactivos, melodías brillantes y una impronta desafiante, el track refleja con precisión la estética del hyperpop moderno.

Un himno que conecta con su público

Con este lanzamiento, FLVCKKA fortalece su vínculo con el sonido que más conecta con sus fans. "Money In the Bank" se presenta como un himno cargado de energía, drama y estilo, que no solo amplía su universo musical, sino que también reafirma su lugar dentro de la escena urbana.

Una artista en constante evolución

Lejos de conformarse, FLVCKKA continúa explorando nuevos territorios sonoros y consolidando una propuesta auténtica. Este nuevo single no solo muestra su crecimiento artístico, sino también su capacidad de reinventarse sin perder identidad.Con actitud, potencia y una narrativa propia, la artista confirma que su camino dentro de la música urbana sigue en ascenso y que todavía tiene mucho más por decir.