Genes Abori y Mimi Maura presentan "Mi Felicidad", una canción que celebra el amor y el paso del tiempo

Hay canciones que encuentran su identidad en una melodía y otras que también buscan transmitir una forma de mirar la vida.

Mi Felicidad", la nueva propuesta de Genes Abori junto a Mimi Maura, se ubica en ese segundo grupo y construye su mensaje alrededor de los afectos, el paso del tiempo y el acompañamiento.

Con un sonido cálido, vital y orgánico, la canción combina la identidad de la banda de Buenos Aires con la particular textura vocal de la artista puertorriqueña en una colaboración que suma nuevos matices a la propuesta.

Una banda con más de una década de recorrido

Genes Abori cuenta con más de 10 años de trayectoria y una identidad consolidada dentro de la escena local de reggae y rocksteady.

Durante su recorrido, compartió escenario con artistas como Nonpalidece, Israel Vibration, La Mala Rodríguez y Mimi Maura, además de presentarse en espacios como La Trastienda y el Teatro Ópera.

Actualmente, el grupo atraviesa una etapa en la que profundiza una mirada más madura e introspectiva, sin abandonar el groove orgánico que caracteriza su sonido.

El paso del tiempo y el valor de los vínculos

La letra de "Mi Felicidad" parte de una reflexión sobre cómo cambian las personas y las circunstancias con el paso de los años.

La frase "Las niñas crecen, el pasto es verde" funciona como una de las imágenes centrales de esa mirada, mientras que el vínculo con la pareja y la familia aparece como un refugio y una forma de acompañamiento.

Ese concepto también queda plasmado en el verso "Te apoyaré aunque estés bien o mal", que pone el foco en la importancia de estar presente más allá de las distintas etapas que pueda atravesar una persona.

El encuentro entre Genes Abori y Mimi Maura

La participación de Mimi Maura aporta una identidad vocal reconocible y se integra al universo musical de Genes Abori.

La canción mantiene un groove constante y contagioso, mientras su estética conecta elementos como la frescura del campo y la luz del día.

El resultado busca conservar la esencia de la banda y, al mismo tiempo, sumar la impronta de Mimi Maura a una propuesta que puede acercarse tanto a su público habitual como a nuevos oyentes.

Una nueva etapa para la banda

Con "Mi Felicidad", Genes Abori continúa desarrollando una etapa artística atravesada por una mirada más reflexiva, pero sin alejarse de las raíces musicales que forman parte de su identidad.

La combinación entre reggae, rocksteady, una atmósfera orgánica y la voz de Mimi Maura le da forma a una canción que encuentra en los vínculos y en el paso del tiempo el eje de su mensaje.



