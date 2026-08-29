Gloria Trevi lanza "Trevi-Line" para conectar de forma directa con sus fanáticos

Gloria Trevi vuelve a sorprender a sus fanáticos con "Trevi-Line", una línea telefónica creada para generar un canal de comunicación directo con sus seguidores. Bajo el mensaje "Trevilanders, tengo algo que contarte", la artista invita a su público a llamar al +1 (956) 903-2550 y descubrir qué tiene preparado.

La propuesta busca llevar la conexión entre artista y fanático más allá de la música y las plataformas digitales. Una llamada telefónica se convierte así en una experiencia interactiva vinculada con la nueva etapa musical de Gloria.

Gloria Trevi sorprende con "Trevi-Line", su nueva experiencia para sus fanáticos

El lanzamiento también está acompañado por una campaña de billboards que despertó curiosidad con mensajes como "Si estás leyendo esto...", "Sigues aquí..." y "¡Celébralo!", acompañados únicamente por el número telefónico. La estrategia genera intriga y propone que el público complete la experiencia desde su propio teléfono.

"Trevi-Line" forma parte de la campaña de "Pompas de Jabón", la nueva propuesta musical de Gloria Trevi, y amplía su concepto hacia una experiencia participativa. Música, publicidad y comunicación directa se combinan para crear un nuevo punto de encuentro con sus seguidores.

Con esta iniciativa, Gloria Trevi continúa explorando nuevas maneras de acercarse a sus Trevilanders y convertirlos en parte activa de su universo artístico.