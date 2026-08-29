Gloria Trevi lanza "Trevi-Line" para conectar de forma directa con sus fanáticos
La artista mexicana amplía la campaña de "Pompas de Jabón" con una experiencia interactiva que invita a sus Trevilanders a descubrir un mensaje especialmente pensado para ellos.
Gloria Trevi vuelve a sorprender a sus fanáticos con "Trevi-Line", una línea telefónica creada para generar un canal de comunicación directo con sus seguidores. Bajo el mensaje "Trevilanders, tengo algo que contarte", la artista invita a su público a llamar al +1 (956) 903-2550 y descubrir qué tiene preparado.
La propuesta busca llevar la conexión entre artista y fanático más allá de la música y las plataformas digitales. Una llamada telefónica se convierte así en una experiencia interactiva vinculada con la nueva etapa musical de Gloria.
El lanzamiento también está acompañado por una campaña de billboards que despertó curiosidad con mensajes como "Si estás leyendo esto...", "Sigues aquí..." y "¡Celébralo!", acompañados únicamente por el número telefónico. La estrategia genera intriga y propone que el público complete la experiencia desde su propio teléfono.
"Trevi-Line" forma parte de la campaña de "Pompas de Jabón", la nueva propuesta musical de Gloria Trevi, y amplía su concepto hacia una experiencia participativa. Música, publicidad y comunicación directa se combinan para crear un nuevo punto de encuentro con sus seguidores.
Con esta iniciativa, Gloria Trevi continúa explorando nuevas maneras de acercarse a sus Trevilanders y convertirlos en parte activa de su universo artístico.