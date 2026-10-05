Hilary Duff vuelve con todo: lanza "CATastrophe" y prepara su esperado debut en Argentina

Hilary Duff vuelve a ocupar un lugar central en la escena pop con el lanzamiento de "CATastrophe", una canción original creada especialmente para "The Cat in the Hat", la nueva película animada de Warner Bros. Pictures Animation.

El tema fue escrito por la artista estadounidense junto a Matthew Koma, Madison Love y Brian Phillips, mientras que la producción estuvo a cargo de Koma y Phillips. La canción funciona como uno de los ejes emocionales de la película y ya está disponible a través de Atlantic Records.

Además del lanzamiento musical, Duff también protagoniza el videoclip oficial de "CATastrophe", dirigido por Dano Cerny.

Hilary Duff se mete de lleno en el universo de The Cat in the Hat

La canción fue presentada por primera vez en el nuevo tráiler de The Cat in the Hat, el primer largometraje animado de Warner Bros. Pictures Animation y el debut cinematográfico animado del reconocido personaje.

La propuesta visual también juega con la estética característica del universo de Dr. Seuss. En el videoclip, Duff atraviesa diferentes escenarios gigantescos y fantásticos que se integran con su propio mundo.

Sobre la inspiración detrás del tema, la cantante explicó que los libros de Dr. Seuss formaron parte de su infancia y que la propuesta le resultó especialmente cercana.

Según contó, "CATastrophe" habla de esa sensación de que todo tu mundo cambia de lugar sin que nadie te consulte primero, pero busca transformar esa experiencia en una canción que también tenga una energía disfrutable para escuchar.

Una canción que forma parte de la banda sonora

"CATastrophe" será parte de THE CAT IN THE HAT (Original Motion Picture Soundtrack), que estará disponible el 30 de octubre a través de WaterTower Music.

El álbum también incluirá la música original compuesta por el ganador del GRAMMY Lorne Balfe, además de "The Cat in the Hat Theme Song", escrita por Tim Minchin e interpretada por FITZ & Tim Minchin, con la participación de Bill Hader.

La película, por su parte, llegará a los cines y a las salas IMAX® el 6 de noviembre.

Hilary Duff llega por primera vez a Argentina

La artista tiene además una cita muy esperada con el público argentino. Se presentará por primera vez en el país el 17 de agosto de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires, como parte de The Lucky Me Tour y de la mano de DF Entertainment.

Las entradas se encuentran disponibles únicamente a través de movistararena.com.ar.

The Lucky Me Tour sigue creciendo

La gira ya recorrió distintas ciudades del Reino Unido y Europa, incluyendo dos presentaciones en The O2 de Londres.

El tour también continúa por Australia y Nueva Zelanda, mientras que para 2027 están previstas nuevas fechas en Canadá y México. En este último país, Duff tiene anunciadas dos presentaciones en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

El recorrido todavía parece tener más capítulos por delante. Durante el último show en Londres, el mensaje "2027 More Dates Loading" apareció impreso en el confeti, anticipando que podrían sumarse nuevos destinos.

El presente musical de Hilary Duff

En febrero de 2026, la artista lanzó luck... or something, su primer álbum de estudio desde Breathe In. Breathe Out., publicado en 2015.

El disco incluyó canciones como "Mature", "Roommates" y "Weather for Tennis", que marcaron una nueva dirección dentro de su propuesta musical.

El álbum además tuvo un importante recibimiento en los rankings: debutó en el puesto número 3 del Billboard 200, convirtiéndose en su mejor posición en esa lista en casi dos décadas.

Una historia que suma un capítulo especial

Para quienes crecieron escuchando a Hilary Duff, verla ahora en una etapa diferente tiene algo de especial: muchas de aquellas canciones quedaron ligadas a recuerdos de adolescencia, mientras que hoy la artista construye nuevas experiencias junto a otra generación de público.







