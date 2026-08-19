Incendio Chico, del Oeste a Abbey Road: la banda de Guille Beresñak y El Chavez presenta su nuevo álbum "Amalaya"

Incendio Chico prepara una nueva etapa en su recorrido con la presentación oficial de "Amalaya", su segundo álbum de estudio, que llegará a todas las plataformas digitales el próximo 28 de agosto. La banda integrada por Guille Beresñak, El Chavez, Herni Bourguet y Luli Mazer llevará este nuevo material al escenario el 25 de septiembre en La Fábrica de Buenos Aires, en Fitz Roy 1245, Palermo.

El disco tiene como particularidad haber sido registrado completamente en vivo en el Estudio 2 de Abbey Road, en Londres. Las 13 canciones fueron grabadas en apenas 16 horas, con todos los músicos tocando juntos y bajo una premisa clara: preservar la energía, la espontaneidad y la humanidad de una banda tocando en tiempo real.

Incendio Chico llega con su segundo álbum, grabado en el mítico Estudio 2 de Abbey Road

"Amalaya" nació después de un intenso período de preparación. Durante un mes y medio, Incendio Chico ensayó seis veces por semana para trabajar los arreglos y encontrar la mejor versión posible de las canciones que finalmente fueron registradas en Londres.

El resultado es un álbum que combina rock, reggae y dub, con una identidad marcada por el origen de sus integrantes. La voz y las guitarras de Guille Beresñak, la batería de El Chavez, el bajo de Herni Bourguet y las guitarras de Luli Mazer construyen un sonido directo y visceral, forjado en la sala de ensayo y atravesado por la búsqueda de un encuentro genuino entre los músicos.

La experiencia en Abbey Road también permitió conectar las nuevas canciones con parte de la historia de la música. Para la grabación, la banda contó con la participación de Luciano Chiesa, quien utilizó algunos de los históricos pianos y órganos del estudio, instrumentos que forman parte del imaginario sonoro de obras fundamentales de artistas como The Beatles y Pink Floyd.

La banda del Oeste presenta "Amalaya" el 25 de septiembre en La Fábrica

De Buenos Aires a Londres y España

El lanzamiento de "Amalaya" llega después de un año de crecimiento para Incendio Chico. La banda comenzó 2026 con un show agotado en La Tangente de Buenos Aires y posteriormente concretó su primera gira por España, con presentaciones en Barcelona y Madrid durante mayo.

El nuevo álbum sucede a "Refugio Amigo", publicado en 2025, y vuelve a poner en primer plano una propuesta que encuentra su identidad en el Oeste del Gran Buenos Aires. Sus canciones nacen y se desarrollan en la sala de ensayo, combinando la potencia del rock con ritmos y espíritus jamaiquinos.

Editado por el sello independiente Otro Planeta, también nacido en el Oeste, "Amalaya" propone recuperar el valor de tocar, crear y compartir música desde un lugar artesanal, lejos de los artificios y con el encuentro entre los músicos como eje.

Guille Beresñak, El Chavez y compañía cruzaron fronteras con su rock nacido en el Oeste

La presentación oficial tendrá lugar el 25 de septiembre en La Fábrica, uno de los espacios culturales vinculados a la historia reciente de la música argentina. La noche contará además con la participación de DJ Villa Diamante y DJ Lauphan como invitados.

Con "Amalaya", Incendio Chico vuelve a apostar por la fuerza de las canciones y por una manera de entender el rock donde la amistad, la identidad y la experiencia de tocar en vivo funcionan como refugio y celebración.