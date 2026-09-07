Incendio Chico presenta ‘Amalaya', un disco grabado en vivo en Abbey Road

Después de una intensa etapa de preparación, Incendio Chico presenta "Amalaya", su segundo álbum de estudio. El nuevo trabajo reúne 13 canciones grabadas completamente en vivo, sin artificios y con una premisa clara: capturar la energía y la verdad del momento.

El disco fue registrado en apenas 16 horas en el legendario Estudio 2 de Abbey Road, en Londres, con los cuatro integrantes tocando juntos y apostando por una experiencia de grabación basada en la interacción y la interpretación en vivo.

Incendio Chico presenta "Amalaya", su nuevo disco grabado en Abbey Road

La banda está integrada por Guillermo Beresñak en voz y guitarra, El Chavez en batería y voz, Herni Bourguet en bajo y Luciano Mazer en guitarra. En "Amalaya", el grupo profundiza el sonido que comenzó a desarrollar en su primer álbum, "Refugio Amigo", combinando rock, reggae y dub con una identidad marcada por sus raíces en el Oeste.

El proceso previo a la grabación fue intenso: durante un mes y medio, Incendio Chico ensayó seis veces por semana para preparar arreglos y trabajar sobre las canciones compuestas durante el verano. El objetivo fue llegar a Londres con una propuesta capaz de trasladar al registro la dinámica y la energía que caracteriza a la banda en vivo.

El álbum también cuenta con la participación del músico Luciano Chiesa, quien sumó pianos y órganos históricos del estudio. Entre ellos, instrumentos utilizados en registros emblemáticos de The Beatles y Pink Floyd, incorporando así una dimensión sonora vinculada a la historia del lugar.

Con producción de la propia banda y editado por el sello independiente Otro Planeta, "Amalaya" propone una mirada sobre la creación musical artesanal frente al avance de las herramientas digitales. El resultado es un álbum atravesado por la búsqueda de una interpretación humana, orgánica y directa.

El repertorio incluye canciones como "Sensación", "La ruta vacía", "Dormir bien", "Embrujo", "La hora mágica", "Amalaya", "Volver", "Por ti", "Pescado", "Los ejes de mi carreta / Clandestino", "Yellow Horse" y "Otro recuerdo".

Incendio Chico se presenta en Buenos Aires

La presentación oficial de "Amalaya" será el 25 de septiembre en La Fábrica de Buenos Aires, ubicada en Fitz Roy 1245, Palermo. El show contará con invitados especiales como DJ Villa Diamante y DJ Lauphan.

La fecha llega después de un año de crecimiento para la banda, que comenzó 2026 con un show agotado en La Tangente y luego realizó su primera gira por España, con presentaciones en Barcelona y Madrid.