Ivy Queen se convierte en la primera profesora de La Universidad del Perreo de Wisin con "Hasta Abajo"

La Universidad del Perreo ya tiene a su primera profesora. Ivy Queen, conocida como "La Caballota", fue oficialmente reclutada por Wisin para formar parte de su nuevo álbum, que llegará el próximo 3 de septiembre y tendrá como una de sus colaboraciones "Hasta Abajo".

La confirmación se produjo a través de una serie de mensajes de voz que Wisin compartió en sus redes sociales. En su rol de "decano" de esta particular institución, el artista destacó la importancia de contar con Ivy Queen dentro del proyecto y reconoció su lugar fundamental en la historia del reggaetón.

Ivy Queen se suma como la primera profesora de la Universidad del Perreo

"Definitivamente, no hubiera una Universidad del Perreo si no está ‘La Caballota', si no está la reina, la que le abrió las puertas a todas las mujeres para que pudieran hacer cosas grandes hoy", expresó Wisin al invitarla a sumarse.

La respuesta de Ivy Queen no tardó en llegar. La artista aceptó la propuesta y celebró la posibilidad de ser parte de un proyecto que reivindica las raíces del género: "Cuando se habla de perreo, cuando se habla de reggaetón y de to' lo que costó abrir camino por ahí pa' abajo, yo tengo cicatrices, millas y capítulos escritos".

Así, la primera profesora de La Universidad del Perreo ya tiene su materia preparada. "Hasta Abajo" se suma al proyecto con el que Wisin busca regresar al espíritu del reggaetón underground nacido en Puerto Rico y que posteriormente se convirtió en un fenómeno mundial.

La matrícula ya está abierta y las clases comenzarán el 3 de septiembre, con Ivy Queen como la primera integrante confirmada de este particular cuerpo docente.