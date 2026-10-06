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Lanzamiento

Jorge Rojas presentó "Sincero", el primer single de su nueva etapa "Piano & Voz"

La canción ya está disponible en plataformas digitales y llega acompañada por un videoclip filmado íntegramente en Corrientes. Es el primer adelanto de un proyecto que estará compuesto por dos álbumes y 20 canciones.

Cecilia Andrea Bello
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Luego de comenzar la gira de "Piano & Voz" con un Teatro El Círculo de Rosario agotado, Jorge Rojas presentó "Sincero", el primer single y videoclip de esta nueva etapa discográfica.

La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y está acompañada por un videoclip filmado íntegramente en Corrientes, que suma una propuesta visual al lanzamiento y acompaña el espíritu de este nuevo trabajo.

&nbsp;Jorge Rojas inició una nueva etapa musical con "Sincero"&nbsp;
 Jorge Rojas inició una nueva etapa musical con "Sincero" 

Una canción entre la voz y el piano

En "Sincero", la voz de Jorge Rojas se encuentra con el piano de Román Ramonda, en una interpretación que pone el foco en ambos elementos. El instrumento acompaña y potencia distintos momentos de la canción, en una propuesta cercana y despojada.

El lanzamiento es el resultado de un año de trabajo dedicado a "Piano & Voz", entre grabaciones y ensayos. El proyecto tuvo su primera presentación en vivo el pasado 26 de septiembre en Rosario, cuando Jorge Rojas dio inicio a la gira acompañado por Ramonda en el piano.

&nbsp;El videoclip fue filmado íntegramente en Corrientes&nbsp;
 El videoclip fue filmado íntegramente en Corrientes 

Un proyecto de 20 canciones

Mientras la gira continúa por distintas ciudades del país, "Sincero" funciona como el primer adelanto de este nuevo universo musical y lleva al estudio el formato que el artista comenzó a presentar sobre los escenarios.

"Piano & Voz" estará compuesto por dos álbumes y un total de 20 canciones, que serán presentadas progresivamente como parte de esta nueva etapa en la carrera de Jorge Rojas.

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