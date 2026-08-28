Juku Ares presenta "No Tanto", una canción sobre volver a enamorarse sin medir la intensidad

Juku Ares atraviesa un momento especial dentro de su recorrido musical. Después de llevar sus canciones por nueve ciudades de Latinoamérica y Europa, el artista vuelve al ruedo con un lanzamiento que pone el foco en una experiencia tan universal como incómoda: abrir nuevamente el corazón, dejarse llevar por los sentimientos y terminar en el centro de las bromas de los amigos.

Así nace "No Tanto", una canción que transforma una historia de amor e incertidumbre en un relato cargado de humor, emoción y autoburla. El tema encuentra su identidad en una frase que resume una situación reconocible para cualquiera que alguna vez se haya enamorado demasiado rápido: "Che, no tanto, campeón!".

Cuando los amigos se meten en el romance

La historia que cuenta el artista gira alrededor de un protagonista que vuelve a enamorarse y comienza a involucrarse cada vez más. Sin embargo, aparecen las dudas: no sabe si hizo bien en entregar su corazón ni si la persona que despertó sus sentimientos tiene otro amor.

El momento decisivo ocurre cuando, frente a sus amigos, menciona el nombre de la persona de la que está enamorado. La reacción del grupo no tarda en llegar: las risas se apoderan de la escena y aparece la gastada que termina dando nombre a la canción.

"Che, no tanto, campeón!", se convierte así en el eje de una historia que combina sentimientos y humor. Una situación de vulnerabilidad termina transformándose en una anécdota divertida, atravesada por esa particular manera que tienen los amigos de acompañar -y también de cargar- a quien se enamoró.

Una producción con el sello personal del artista

Uno de los aspectos que distingue a "No Tanto" es que Juku Ares se ocupó personalmente de todo el proceso de creación.

El artista trabajó en el estudio y realizó la composición, la producción y la grabación de todos los instrumentos. De esta manera, cada sonido y cada elección que aparecen en la canción responden directamente a su visión.

El estribillo también ocupa un lugar central dentro de la propuesta y vuelve a mostrar una característica que forma parte de la identidad artística de Juku.

El resultado es un single que combina una historia sentimental con una mirada descontracturada, sin perder el costado íntimo que atraviesa la composición.

Nueve ciudades y dos continentes

El estreno llega después de una etapa particularmente intensa para el músico. Juku Ares acaba de completar la gira más extensa de su carrera, un recorrido que se extendió durante un mes y medio y pasó por distintos puntos de Latinoamérica y Europa.

El itinerario incluyó Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Lima, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Madrid y Barcelona.

Los distintos shows le permitieron encontrarse con públicos muy diversos y continuar fortaleciendo su presencia en los mercados de habla hispana.

El recorrido internacional también marcó un crecimiento para el proyecto, con presentaciones multitudinarias que acompañaron la expansión de su música hacia nuevos destinos.

Amor y autoburla, una combinación que define el nuevo lanzamiento

El atractivo de "No Tanto" está en la forma en que Juku Ares aborda el enamoramiento. En lugar de presentar una historia romántica solemne, el artista elige reírse de esas situaciones en las que uno pierde un poco la medida cuando aparece alguien especial.

La incertidumbre sentimental convive con las bromas del grupo de amigos y genera una canción que puede pasar de la emoción a la risa en cuestión de segundos.

Esa mezcla de amor, humor y autoburla le permite a Juku mostrar una faceta cercana y cotidiana, mientras sostiene una producción completamente realizada bajo su propia mirada.

Una nueva etapa para Juku Ares

Con "No Tanto", Juku Ares comienza una nueva etapa después de una gira que lo llevó por dos continentes y nueve ciudades.

El single reúne algunas de sus principales virtudes como artista: una composición personal, una producción cuidada y la capacidad de encontrar historias en situaciones cotidianas.

Luego de ampliar su público y consolidar su presencia en distintos mercados de habla hispana, Juku vuelve con una canción que apuesta por la diversión sin dejar de lado la sensibilidad.

"No Tanto" transforma así una historia de enamoramiento e incertidumbre en un relato cercano, divertido y profundamente personal, con una frase que resume todo el espíritu del lanzamiento: "Che, no tanto, campeón!".



