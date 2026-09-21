Kchiporros y FMK se unen al ritmo del reggae en "Si Sale el Sol", una canción para disfrutar el presente

La música latinoamericana vuelve a encontrar un punto de conexión entre distintas generaciones, estilos y escenas. En esta oportunidad, Kchiporros y FMK se juntaron para presentar "Si Sale el Sol", una canción que combina la identidad tropical de la banda paraguaya con una faceta más melódica del referente de la música urbana argentina.

El lanzamiento llega después de que Kchiporros presentara "Aquellas Noches" junto a Tierra Adentro, y propone una atmósfera relajada, romántica y cargada de optimismo. La canción invita a dejar atrás las preocupaciones, disfrutar el momento y compartir una experiencia especial con alguien querido.

El reggae funciona como el eje de esta unión artística, en una propuesta que busca conectar los sonidos de ambos proyectos sin perder la esencia de sus respectivos recorridos.

Cómo nació "Si Sale el Sol", la canción que reunió a Kchiporros y FMK

La nueva colaboración surgió de manera espontánea, en un encuentro musical entre amigos. A partir de distintas melodías, ritmos e ideas, los artistas fueron explorando posibilidades hasta encontrar una sonoridad que les permitiera combinar sus estilos.

El resultado de esta colaboración fue una canción en la que la energía tropical de KCH se encuentra con el costado más cancionero de FMK. El reggae se convirtió en la base para desarrollar una propuesta que se mueve entre la calidez, el romance y las ganas de disfrutar el presente.

La composición también refleja una búsqueda de libertad creativa, en la que los géneros funcionan como herramientas para construir nuevas experiencias musicales.

De Paraguay a Buenos Aires: la historia detrás del encuentro

La conexión entre Kchiporros y FMK comenzó antes de que la canción tomara forma. Durante su primera visita a Paraguay, el artista argentino se sorprendió por la recepción del público local y tuvo la oportunidad de conocer a los integrantes de la banda.

Con el paso del tiempo, el vínculo se trasladó a Buenos Aires, donde ambos proyectos volvieron a encontrarse para compartir una sesión de estudio. Fue en ese espacio donde surgió la colaboración que finalmente se transformó en "Si Sale el Sol".

La química entre los músicos apareció de forma natural y, según describieron, el encuentro estuvo marcado por una conexión "súper simple, real, musical y, sobre todo, divertida".

Más allá de la producción de una canción, la experiencia permitió que los artistas profundizaran un vínculo que ya había comenzado a construirse en sus primeros encuentros.

El videoclip conecta Asunción y Necochea

La propuesta de "Si Sale el Sol" también se extiende al plano audiovisual. El videoclip acompaña el tono relajado de la canción y refuerza el encuentro entre los universos musicales de los artistas.

La producción incorpora referencias a los lugares de origen de los artistas y a los vínculos geográficos que aparecen dentro de la propia letra. En ese recorrido, Asunción y Necochea se convierten en dos puntos conectados por la historia que propone la canción.

El videoclip busca acompañar la atmósfera de la colaboración y representar, desde lo visual, esa unión entre distintas identidades, experiencias y paisajes.

FMK habló sobre el significado de trabajar con Kchiporros

Para el artista argentino, la colaboración representa una oportunidad para explorar nuevos sonidos, pero también tiene un valor personal relacionado con el vínculo que desarrolló con los integrantes de la banda paraguaya.

El artista destacó la importancia de crear junto a personas con las que existe una conexión genuina y una buena relación fuera del estudio.

"Una vez que los conocí, tomó un significado mucho más grande por lo que representa hacer música con gente que uno quiere y con la que se vincula bien", expresó FMK.

La declaración refleja cómo el encuentro entre ambos proyectos trascendió la búsqueda de una combinación de géneros para convertirse en una experiencia compartida entre músicos.

Chirola y la importancia del reggae en la música latinoamericana

El reggae ocupa un lugar central en la identidad sonora de Kchiporros y en la construcción de esta nueva canción. Para Roberto "Chirola" Ruiz Díaz, vocalista de la banda, el género representa una conexión que atraviesa distintas expresiones de la música regional.

El artista explicó que el reggae mantiene su presencia y funciona como un punto de unión entre los ritmos tropicales y las diferentes culturas musicales de Latinoamérica.

"El reggae es el bálsamo que une a toda la música latinoamericana. Nunca se fue, pero es también esa sangre que atraviesa y fusiona el ritmo tropical con Latinoamérica, con ese swing y ese baile", señaló Chirola.

Desde esta perspectiva, "Si Sale el Sol" se presenta como una nueva oportunidad para que la banda paraguaya continúe explorando los sonidos que forman parte de su identidad, al mismo tiempo que se conecta con el universo artístico del cantante argentino.

Una nueva etapa de exploración musical para FMK

La participación de FMK en este lanzamiento coincide con un momento en el que el artista busca ampliar su espectro sonoro. La colaboración le permite acercarse a canciones de carácter más melódico y experimentar con una base musical diferente a la que suele asociarse con la escena urbana.

Esta búsqueda encuentra un punto en común con el recorrido de Kchiporros, una banda que se ha caracterizado por moverse entre géneros y desarrollar una propuesta musical abierta a distintas influencias.

La libertad creativa y la experimentación son elementos que el grupo paraguayo continúa profundizando en su presente, una línea que también aparece en su álbum más reciente, "TODO EL MUNDO ESTÁ KALIENTE!".

Así, la unión con el artista argentino se integra a una trayectoria que busca ampliar las posibilidades de su sonido y llegar a nuevas audiencias.

Kchiporros continúa ampliando su universo musical

Con el estreno de "Si Sale el Sol", Kchiporros vuelve a apostar por una colaboración que le permite explorar nuevos caminos dentro de la música latinoamericana. La participación de FMK suma una mirada vinculada a la escena urbana argentina y amplía el alcance de una propuesta que tiene al reggae como punto de encuentro.

La canción reúne el espíritu tropical de la banda paraguaya con la búsqueda melódica del artista argentino, en un trabajo nacido de la espontaneidad y la buena conexión entre sus protagonistas.

"Si Sale el Sol" se presenta así como un nuevo capítulo en la búsqueda musical de Kchiporros, con FMK como compañero de ruta en una propuesta que une sonidos, lugares y distintas formas de vivir la música.