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"La Flor Amarilla": Campedrinos y Euge Quevedo vuelven a cruzar el folklore con el cuarteto

Tras el impacto de "El arte de querer", los artistas se reencuentran en una zamba carpera que apuesta por el ritmo, la celebración y una nueva forma de acercar la música de raíz a públicos de distintas generaciones.

Cecilia Andrea Bello
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Hay canciones que nacen para escucharse y otras que parecen pedir escenario, palmas y baile. "La Flor Amarilla" se mueve en ese segundo terreno. Campedrinos y Euge Quevedo vuelven a compartir una canción después del éxito de "El arte de querer" y esta vez eligen una zamba carpera con espíritu festivo y una mirada esperanzadora.

&nbsp;Campedrinos y Euge Quevedo vuelven a unir sus voces&nbsp;
 Campedrinos y Euge Quevedo vuelven a unir sus voces 

El nuevo lanzamiento propone un cruce entre dos escenas que cada vez encuentran más puntos de contacto: la tradición de la peña y la fuerza del baile popular. En lugar de marcar distancias entre géneros, la canción las acorta y encuentra en el folklore una forma de dialogar con el presente.

"La Flor Amarilla" transforma una despedida en una celebración. Su ritmo festivalero y su carácter arrollador le dan una nueva energía a la zamba, mientras las voces de Campedrinos y Euge Quevedo construyen un encuentro que combina diferentes sensibilidades dentro de la música popular argentina.

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La colaboración también se suma a un momento especialmente significativo para Campedrinos. El dúo viene de un año de grandes reconocimientos, que incluyó la Consagración en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín y su participación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde representaron a la Argentina.

Además, "La Flor Amarilla" forma parte del proyecto "Zambas", una propuesta con la que Campedrinos trabaja sobre clásicos del género y nuevas canciones propias para continuar ampliando el cancionero popular.

&nbsp;"La Flor Amarilla" propone una zamba carpera y festiva&nbsp;
 "La Flor Amarilla" propone una zamba carpera y festiva 

Después de una primera colaboración atravesada por el romanticismo, Campedrinos y Euge Quevedo cambian el tono y llevan su encuentro hacia un lugar más descontracturado. "La Flor Amarilla" llega para cantar, bailar y celebrar el presente de una música de raíz que continúa encontrando nuevas maneras de conectar con el público.

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