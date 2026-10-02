La Pleyer lleva "Te extraño, te olvido, te amo" a la cumbia melódica

La Pleyer presentó una nueva versión de "Te extraño, te olvido, te amo", el clásico que Ricky Martin popularizó a fines de los 90. La banda llevó la canción al terreno de la cumbia melódica, incorporándole su propia identidad y acercándola a una nueva generación de oyentes.

El lanzamiento llega después de la reciente visita de la banda a Argentina y recupera una canción que atravesó distintas generaciones, ahora reinterpretada desde la escena tropical cordobesa.

Un clásico que vuelve en clave de cumbia

Un videoclip grabado en vivo

El videoclip fue registrado en vivo ante más de 10.000 personas en Córdoba, con una puesta que busca trasladar al lanzamiento parte de la energía de los shows de La Pleyer.

La banda cuenta con más de 500 presentaciones en vivo y durante los últimos años pasó por distintos escenarios y festivales de la escena nacional.

Una banda con recorrido en la escena tropical

La Pleyer se consolidó dentro de la escena tropical cordobesa y compartió escenario con artistas y bandas como La Mona Jiménez, La Vela Puerca, Ke Personajes y La Barra.

Además, fue nominada a Mejor Banda Tropical del Año en los Premios CIEyA a la Música de Córdoba y desarrolló la serie Que Siga La Gira, un proyecto en el que cruza la cumbia con elementos del urbano actual.

Con esta nueva versión de "Te extraño, te olvido, te amo", La Pleyer continúa ampliando su repertorio y llevando canciones reconocidas a su propio lenguaje musical.