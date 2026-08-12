La Portuaria presentó el videoclip de "Deshielo", una de las canciones más líricas y melódicas de La vida en la tierra, su nuevo trabajo discográfico. El lanzamiento marca un nuevo paso en la presentación del álbum, que próximamente tendrá también una edición especial en formato vinilo.

Escrita por Diego Frenkel junto a Sebastián Schachtel, "Deshielo" propone un recorrido por distintos climas y paisajes, donde las palabras y los sonidos construyen imágenes vinculadas con la intimidad, la naturaleza, las geografías y todo aquello que permanece vivo.

La canción llega acompañada por un videoclip dirigido por Daniel Bohm, colaborador histórico de La Portuaria y responsable de algunos de los videos más recordados de la banda, entre ellos "A través de tus ojos", "Selva", "Devorador de corazones", "Hoy no le temo a la muerte" y "Amanece en la ciudad".

La Portuaria estrenó el videoclip de "Deshielo", su nuevo corte de difusión

Una propuesta visual en blanco y negro

Para esta nueva producción, Bohm eligió trabajar íntegramente en formato vertical, un lenguaje asociado principalmente a las redes sociales que, en este caso, también busca generar una mirada más cercana e íntima sobre la canción.

La propuesta visual apuesta por una estética monocromática, que acompaña el clima introspectivo de "Deshielo" y establece un diálogo entre las imágenes y la atmósfera sonora de la composición.

El lanzamiento del videoclip también coincide con una nueva etapa para La vida en la tierra. El álbum se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming y tendrá su edición especial en vinilo a partir del 24 de agosto, recuperando el valor del formato físico, el arte de tapa y la experiencia del sonido analógico.

La Portuaria vuelve a La Trastienda

La banda también prepara su regreso a los escenarios. El jueves 3 de septiembre, La Portuaria se presentará en La Trastienda para recorrer en vivo las canciones de su nuevo disco y repasar algunos de los clásicos que forman parte de su trayectoria.

El repertorio incluirá composiciones recientes como "Deshielo", "El Animal Humano" y "Amor Artificial", junto a canciones emblemáticas como "El bar de la calle Rodney", "10.000 kilómetros", "Selva", "Hoy no le temo a la muerte", "A través de tus ojos" y "Perfidia".

Las anticipadas para el show ya se encuentran disponibles a través de Passline.

Mirá el nuevo videoclip de La Portuaria "Deshielo"