La Portuaria rompe el silencio con "Amor Artificial", su esperado regreso tras 17 años

Después de 17 años sin lanzamientos discográficos, La Portuaria vuelve a la escena con "Amor Artificial", un single que funciona como anticipo de su próximo álbum de estudio.

El regreso no solo despierta la nostalgia de sus seguidores, sino que también plantea una evolución sonora que conecta su historia con el presente. La banda liderada por Diego Frenkel retoma su esencia con una mirada renovada, explorando nuevas texturas sin perder su identidad.

"Amor Artificial": entre lo humano y lo tecnológico

La nueva canción pone el foco en un concepto central: el valor del amor en tiempos atravesados por lo tecnológico.

El tema propone una reflexión sobre aquello que no puede ser reemplazado por ningún avance artificial, resaltando la conexión humana como un elemento esencial. Desde esa idea, la banda construye una propuesta que combina profundidad emocional con un sonido accesible y bailable.

Un sonido que mezcla groove, disco y sensibilidad

Compuesta por Diego Frenkel y Sebastián Schachtel, la canción se apoya en un groove bailable y una atmósfera nocturna que invita al movimiento.

La base rítmica, con batería y bajo, sostiene una estructura sólida sobre la que se suman arreglos de cuerdas con impronta romántica e influencia disco. Todo se integra en una estética contemporánea, logrando un equilibrio entre lo clásico y lo actual.

Un videoclip que celebra la conexión humana

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Ariel Senna, que refuerza el concepto de la canción desde lo visual.

La pieza propone una experiencia colectiva donde la música se expresa a través del cuerpo y el movimiento. Con una fuerte presencia de figuras del arte y la cultura, el video cuenta con participaciones destacadas como Lorena Vega, Valeria Lois y Leonardo Sbaraglia.

La propuesta pone en primer plano la energía compartida y el poder del encuentro, resaltando aquello que lo artificial no puede replicar.

Un puente entre el pasado y el presente

Con este lanzamiento, La Portuaria logra unir su esencia histórica con una nueva etapa artística. La canción funciona como un puente entre generaciones, manteniendo su ADN pero adaptándose a los sonidos actuales.

La combinación de identidad, baile y emoción posiciona a la banda nuevamente en el radar de la escena musical.

Todo listo para el reencuentro en vivo

El regreso también tendrá su momento sobre el escenario. La banda se presentará el próximo 25 de abril en La Trastienda, en un show que promete ser el punto de encuentro con su público.

Un regreso sin límites

Con "Amor Artificial" como carta de presentación, La Portuaria inicia una nueva etapa que combina experiencia, búsqueda y renovación.

El paso del tiempo no apagó su esencia, sino que la transformó en una propuesta más madura y potente. Porque si algo deja en claro este regreso es que la banda mantiene intacta su capacidad de emocionar... y que su camino artístico todavía tiene mucho por ofrecer.