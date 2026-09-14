La T y La M se unen a J Balvin para llevar la cumbia argentina a otro nivel con "Qué Ironía"

La cumbia argentina vuelve a cruzar fronteras con una colaboración que reúne a dos mundos musicales. La T y La M se unieron a J Balvin para presentar "Qué Ironía", un nuevo sencillo que combina la identidad del dúo con la impronta internacional del artista colombiano. El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Una historia de amor que vuelve una y otra vez

La canción toma como punto de partida una situación reconocible: esas relaciones que parecen terminadas, pero que, de una manera u otra, siempre encuentran un motivo para darse otra oportunidad.

En "Qué Ironía", esa historia se transforma en una propuesta cargada de ritmo y emoción. La letra aborda los vínculos atravesados por las idas y vueltas, mientras la cumbia aporta la energía necesaria para convertir el desamor en una canción pensada también para bailar.

La combinación entre el sonido de La T y La M y la experiencia internacional de J Balvin genera una propuesta que conecta naturalmente con el público latino. El estribillo inmediato y el ritmo de la canción se suman a un lanzamiento que ya comenzó a ganar presencia en las plataformas digitales.

Nueva York, escenario del videoclip

El lanzamiento también cuenta con un videoclip filmado en Nueva York, donde los tres artistas comparten una puesta visual que acompaña el espíritu de la canción.

La producción apuesta por colores vibrantes, autos y la energía característica de la ciudad, además de incorporar la presencia del reconocido teclado de Matías Rapen, un elemento que se vuelve parte de la identidad visual del material.

La química entre La T y La M y J Balvin atraviesa el videoclip y refuerza el concepto de una colaboración que busca unir diferentes escenas y estilos dentro de la música latina.

La T y La M, en pleno crecimiento

El lanzamiento llega en un momento de fuerte crecimiento para La T y La M, que continúa afianzándose como uno de los proyectos destacados de la escena de la cumbia argentina.

Uno de los antecedentes más importantes fue "Pa' La Selección", canción que alcanzó el #1 del Top 50 Argentina de Spotify. Además, durante la Copa del Mundo, el dúo consiguió ubicar ocho canciones dentro del Top 200 Argentina, un dato que refleja el vínculo que mantiene con el público local.

Argentina y Colombia, unidos por la música

Con "Qué Ironía", La T y La M y J Balvin vuelven a demostrar el alcance que pueden tener las colaboraciones entre artistas de distintas escenas.

La canción combina cumbia, emoción y una mirada global para contar una historia de amor marcada por los reencuentros. Una unión entre Argentina y Colombia que encuentra en la música popular un punto de encuentro y en el baile una manera de transformar el desamor en celebración.



