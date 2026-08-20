La Vela Puerca estrena la segunda temporada de "Tenemos Jardín", su podcast

La Vela Puerca vuelve con la segunda temporada de "Tenemos Jardín", el podcast que propone conocer una faceta más íntima de la banda a través de las historias y recuerdos detrás de algunas de sus canciones más emblemáticas.

El primer capítulo ya está disponible y, a partir de ahora, se estrenará un episodio nuevo cada semana. Esta nueva temporada llega además en un momento especial para el grupo, que celebra 30 años de trayectoria, y presenta una novedad: por primera vez, todos los músicos de La Vela Puerca toman la palabra para contar sus propias experiencias.

La Vela Puerca vuelve con nuevas historias y anécdotas en la segunda temporada de "Tenemos Jardín"

"Tenemos Jardín" nació originalmente como un experimento entre amigos, a partir de cinco charlas relacionadas con "A Contraluz", a 20 años de la publicación del álbum. La propuesta tuvo una gran recepción y generó una comunidad de seguidores que acompañó las conversaciones y dejó abierta la puerta para una segunda temporada.

Ahora, el podcast regresa para profundizar en el detrás de escena de la banda y recuperar anécdotas, memorias y momentos que atravesaron sus tres décadas de historia.

"Las anécdotas son como flores; queremos que conozcan nuestro jardín con nuestras memorias y nuestras amnesias", expresaron los propios músicos al presentar esta nueva etapa.

Un primer episodio dedicado a quienes sostienen las canciones

El primer capítulo tiene como protagonistas a Coli Quijano, en saxofón, y Ale Piccone, en trompeta, quienes repasan sus recorridos dentro de La Vela Puerca y el lugar que ocupan en una banda donde cada integrante aporta una pieza fundamental.

A lo largo de la charla aparecen historias vinculadas a canciones como "Llenos de Magia" y "Vuelan Palos", además de recuerdos sobre esas melodías que pueden surgir de manera inesperada y terminar convertidas en coros multitudinarios.

También hablan sobre la convivencia artística, la timidez, el síndrome del impostor y la manera de compartir protagonismo dentro de una formación que lleva casi tres décadas construyendo una historia en común.

Así, "Tenemos Jardín" propone mirar a La Vela Puerca desde otro lugar: el de los músicos que forman parte de ese engranaje que muchas veces permanece detrás de escena, pero que resulta indispensable para que todo funcione.

Con un capítulo nuevo cada semana, la segunda temporada continuará recorriendo las historias, canciones y experiencias que forman parte del universo de La Vela Puerca, mientras la banda celebra tres décadas de música y un vínculo construido durante generaciones con su público.